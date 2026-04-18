По данным Министерства туризма и древностей Египта, археологи обнаружили редкое круглое сооружение, посвященное местному египетскому божеству по имени Пелусий...

Представители Министерства туризма и древностей Египта (Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities) сообщили об обнаружении редкого круглого строения возрастом около 2200 лет. Храм, посвященный местному божеству Пелусию (Pelusius), был полностью раскопан в Телль-эль-Фараме на севере Синайского полуострова. Особенности архитектуры и развитая водная инфраструктура указывают на то, что святилище использовалось для проведения священных водных ритуалов.

Первоначально, при частичных раскопках в 2019 году, археологи приняли кирпичную конструкцию за здание городского сената. Однако после полного раскрытия объекта Хишам Хусейн (Hesham Hussein), глава Центрального управления древностей Нижнего Египта и Синая, пояснил, что интерпретация изменилась. В центре комплекса находится круглый бассейн диаметром около 35 метров с квадратным пьедесталом, на котором предположительно располагалась колоссальная статуя бога Пелусия.

Исследователи обнаружили сеть каналов и резервуаров, соединявших бассейн с притоком Нила. Наличие нильского ила внутри конструкции подтверждает символическую связь культа с рекой. По словам исполняющего обязанности генерального секретаря Высшего совета по древностям Египта Хишама Эль-Лейти (Hisham El-Leithy), архитектура храма сочетает в себе древнеегипетские традиции с греческим и римским стилями.

Согласно стратиграфическому анализу, храм был возведен во II веке до н. э. и непрерывно функционировал до VI века н. э. Ученые подчеркивают значимость находки, которая подтверждает статус Пелузия как важного культурного и стратегического центра древнего мира.