kefirNET
В МВД перечислили фразы-ловушки, которые мошенники используют для взлома «Госуслуг»
МВД России идентифицировало ключевые сценарии кражи кодов доступа к госпорталу

МВД России раскрыло актуальные сценарии атак, используемые для захвата учетных записей на портале «Госуслуги». По данным пресс-центра ведомства, злоумышленники перешли к реализации многокомпонентных схем, где первым этапом становится выманивание кода авторизации под видом бытовых услуг.

Автор изображения: Qwen AiПреступники маскируются под сотрудников маркетплейсов и курьерских служб, заявляя о необходимости «подтвердить личность» для получения посылки. Также зафиксированы случаи звонков от имени коммунальных служб с предложением привязать ключи от нового домофона к номеру телефона или от медицинских организаций для «подтверждения записи» на прием. В сфере образования мошенники используют фактор давления, сообщая студентам о проблемах с аттестацией и требуя пройти онлайн-тест на стороннем ресурсе.

Особое внимание ведомство уделило попыткам манипуляции на теме воинского учета. В МВД пояснили, что упоминание «единого реестра» или «электронных повесток» в телефонном разговоре является маркером обмана: данный реестр функционирует в автоматизированном режиме и не предполагает участия операторов для верификации данных через SMS.

В качестве дополнительных признаков мошенничества выделены попытки имитации «взлома» аккаунта сразу после получения кода, а также характерный южный акцент в речи звонящих. В официальном сообщении подчеркивается, что ни одна государственная или коммерческая структура — от почтовых отделений до правоохранительных органов — не запрашивает коды из SMS-сообщений для оказания услуг.

#мошенники #взлом #общество #госуслуги #мвд россии #мошенниество
Источник: fedpress.ru
