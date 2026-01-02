Samsung планирует стать первым производителем, который запустит функции Google Фото на своих телевизорах в 2026 году.

Samsung Electronics и Google анонсировали стратегическое сотрудничество, которое интегрирует облачный сервис Google Фото в экосистему современных телевизоров Samsung. Теперь медиаконтент пользователя будет доступен на большом экране напрямую, превращая ТВ в интеллектуальный центр управления персональными воспоминаниями.

Проект будет реализован в несколько этапов в течение 2026 года:

Интеллектуальная сортировка (март 2026): В интерфейсе ТВ появится эксклюзивный раздел «Воспоминания». Алгоритмы будут самостоятельно формировать тематические альбомы, распознавая лица, места съемок и важные события. В течение первых шести месяцев эта опция будет представлена только в продуктах Samsung.

Творческие инструменты на базе нейросетей: Во втором полугодии в систему внедрят модель Nano Banana от лаборатории Google DeepMind. С её помощью пользователи смогут стилизовать свои снимки, применять AI-шаблоны и конвертировать обычные фотографии в анимированные клипы.

Смысловой поиск по медиатеке: Обновление позволит находить нужные кадры по описанию (например, «велопрогулка в парке»), автоматически создавая из результатов слайд-шоу.

Автор изображения: Samsung

Визуальный контент из Google Фото будет интегрирован в персонализированные виджеты Daily Board и станет частью помощника Vision AI Companion, который выводит актуальные снимки в зависимости от времени суток и предпочтений владельца. Первыми доступ к новому функционалу получат покупатели телевизоров линейки 2026 года.