Игровой роутер ASUS ROG Magic Box X с поддержкой Wi-Fi 7 и 10-гигабитным портом поступил в продажу

Компания ASUS открыла предзаказы на флагманский маршрутизатор ROG Magic Box X, созданный для киберспортсменов и требовательных пользователей. Новинка поддерживает современный стандарт Wi-Fi 7, обеспечивая суммарную скорость передачи данных до 7200 Мбит/с благодаря технологии MLO, которая объединяет частотные диапазоны 5 ГГц и 2,4 ГГц. Одной из ключевых особенностей модели стал сверхскоростной WAN-порт со скоростью 10 Гбит/с, дополненный выделенным игровым разъемом на 2,5 Гбит/с и четырьмя гигабитными портами с возможностью агрегации каналов.

В техническую базу роутера лег процессор MediaTek с частотой 1,8 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти DDR4. Система использует ИИ-технологию Filogic для интеллектуального анализа радиоэфира и автоматической оптимизации каналов связи, что критически важно для минимизации задержек в онлайн-играх. За стабильное покрытие отвечают восемь встроенных PCB-антенн и восемь модулей усиления сигнала RichWave FEM, которые эффективно устраняют «мертвые зоны» даже в помещениях со сложной планировкой.

Визуально устройство выделяется агрессивным дизайном с диагональными линиями и знаменитым логотипом ROG на передней панели, оснащенным настраиваемой ARGB-подсветкой. Программное обеспечение роутера автоматически распознает фирменные устройства серии Republic of Gamers и предоставляет им максимальный приоритет, снижая пинг в играх почти вдвое. Модель также поддерживает экосистему AiMesh для создания бесшовных сетей во всем доме. Стоимость новинки на этапе предзаказа составляет около 310 долларов США.