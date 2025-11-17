Huawei подтвердила дату анонса серии Mate 80 и складного Mate X7.

Компания Huawei официально объявила о запуске серии смартфонов Mate 80 в Китае 25 ноября 2025 года. Новые устройства станут преемниками прошлогодней линейки Mate 70 и будут представлены в нескольких вариантах: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max (заменяющий обозначение Pro+) и Mate 80 RS ULTIMATE DESIGN.

Mate 80

Все модели серии получат круглый блок основных камер, плоские OLED-дисплеи, металлический корпус, систему 3D-распознавания лиц и боковой сканер отпечатков пальцев. Mate 80 и Mate 80 Pro будут оснащены тройной основной камерой с перископическим телеобъективом. Устройства доступны в цветах Obsidian Black, Snowy White, Dawn Gold и Spruce Green. Базовая модель предложена в конфигурациях 12+256 ГБ, 12+512 ГБ и 16+512 ГБ, Pro-версия дополнится опцией 16+1 ТБ. Обе модели поддерживают проводную зарядку мощностью 66 Вт.

Mate 80 Pro

Huawei Mate 80 Max появится в цветовых вариантах Polar Night Black, Polar Silver, Polar Day Gold и Aurora Blue с вариантами памяти 16+512 ГБ и 16+1 ТБ. Флагманская версия Mate 80 RS ULTIMATE DESIGN будет доступна в оттенках Dark Black, Pure White и Hibiscus с конфигурациями 20+512 ГБ и 20+1 ТБ. Эти две модели получат четверную камеру с двойными перископическими телеобъективами и поддержку зарядки 100 Вт.

Mate 80 Pro Max

Одновременно с серией Mate 80 компания представит складной смартфон Mate X7 как преемника прошлогоднего Mate X6. Устройство будет доступно в пяти цветовых решениях: Obsidian Black, Phantom Purple, Cosmic Red, Cloud Blue и Cloud White. Ожидается, что модель оснастят 7,95-дюймовым дисплеем разрешением 2K на основе технологии COE LTPO+UTG, процессором Kirin 9030 и улучшенной системой камер. Особое внимание будет уделено утончённому дизайну и функциональности складного экрана.

Mate 80 RS ULTIMATE DESIGN