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Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает достижения старшей из дебютировавших сегодня моделей в лице AMD Radeon RX 6800 XT, специалисты ресурса TechPowerUp протестировали и её младшую «соплеменницу», не забыв поделиться результатами своих исследований с сообществом.

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Видеокарта AMD Radeon RX 6800, равно как и её «старшая сестра», основана на микроархитектуре RDNA 2, принёсшей ряд существенных улучшений, в том числе аппаратную поддержку технологии трассировки лучей, за которую отвечают специальные блоки, именуемые «Ray Accelerators».

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Новинка получила графический чип с частотной формулой 1815/2105 МГц и 60 активными вычислительными блоками, 3840 потоковыми процессорами, 240 текстурными блоками, 96 блоками растровых операций, а также 60 Ray Accelerators. Кроме того, новая модель имеет в своём распоряжении 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, 256-битную шину и 128 Мбайт Infinity Cache.

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Помимо тестируемой видеокарты, система получила настольный процессор Intel Core i9-9900K, работающий на частоте 5 ГГц, системную плату Z390 DARK от EVGA и оперативную память Thermaltake TOUGHRAM DRR4-4000 (19-23-23-42) общим объёмом 16 Гбайт.

В разрезе «стандартной» игровой производительности Radeon RX 6800 оказывается чуть быстрее своих конкуренток из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 2080 Ti и RTX 3070: на сводных графиках, демонстрирующих достижения видеокарт в ряде популярных игр, новинка постепенно отрывается от своих оппоненток с увеличением разрешения от 1080p до 4K.

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При активации технологии трассировки лучей ситуация несколько меняется: теперь уже Radeon RX 6800 уступает GeForce RTX 2080 Ti и RTX 3070, причём если в Metro Exodus разрыв не слишком велик, то в Control отставание значительное.

Источник изображений: TechPowerUp

При разгоне новинки исследователям удалось достичь среднего показателя в 2472 МГц по GPU и максимального значения в 2140 МГц для памяти.

Таким образом, графический адаптер AMD Radeon RX 6800 демонстрирует высокий уровень производительности по сравнению со своими конкурентами из стана NVIDIA, однако активация технологии трассировки лучей чуть омрачает общее впечатление от новинки. Кроме того, стоимость Radeon RX 6800 несколько выше GeForce RTX 3070 ($579 против $499), поэтому энтузиастам, решившим приобрести новую модель, придётся хорошенько подумать.