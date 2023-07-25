Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
В процессорах AMD Zen 2 найдена уязвимость — под ударом Ryzen 3000, 4000, 5000 и ряд других
Выпускать обновление микрокода с исправлениями AMD не спешит.

реклама

Специалисты по безопасности продолжают доказывать, что не зря свой хлеб едят, то и дело публикуя информацию о новых «дырах» в том или ином продукте: на сей раз поразить владельцев процессоров от AMD вызвался исследователь из Google Information Security, нашедший уязвимость в CPU «красной команды», информирует общественность ресурс Tom's Hardware.

реклама

Источник изображений: PCGamesN, Pixabay

Сообщается, что обнаруженная Тэвисом Орманди (Tavis Ormandy) уязвимость, получившая название Zenbleed, связана с механизмом спекулятивного выполнения команд, о котором широкая публика услышала несколько лет назад благодаря группе уязвимостей Spectre и Meltdown: по словам исследователя, атаку можно произвести путём определённых манипуляций с регистрами, результатом которых станет неверно предсказанная команда, что позволит получить доступ к данным других процессов системы — даже виртуальных машин и «песочниц».

При этом злоумышленнику не требуется организовывать физический доступ к атакуемой системе — украсть конфиденциальные данные можно удалённо при помощи специального эксплойта.

Найденная уязвимость затрагивает все продукты AMD, основанные на микроархитектуре Zen 2, в том числе настольные процессоры Ryzen 3000 (Matisse), Ryzen 4000 (Renoir) и Ryzen Threadripper/Pro 3000 (Castle Peak), мобильные Ryzen 4000 (Renoir), Ryzen 5000 (Lucienne) и Ryzen 7020 (Mendocino), а также серверные модели EPYC второго поколения (Rome).

Кроме того, чипы AMD Zen 2 используются в ряде игровых приставок, однако об их подверженности найденной «дыре» пока что ничего не известно.

Как отмечает специалист, уязвимость может быть исправлена программным способом в ряде операционных систем с возможной потерей производительности, поэтому лучшим выходом из ситуации будет обновление прошивки BIOS с исправлениями.

Впрочем, в настоящий момент AMD готова предложить «спасение» от данной «напасти» лишь обладателям серверных процессоров EPYC 7002, в то время как владельцы других моделей CPU получат обновление с решением возможных проблем не раньше ноября-декабря текущего года.

Источник изображения: Tom's Hardware

При этом AMD отмечает, что в настоящий момент существование рабочих эксплойтов, позволяющих злоумышленнику получить доступ к данным посредством данной уязвимости, не подтверждено.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #zen 2 #уязвимость
Источник: tomshardware.com
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

RX 7900 XT работает до 67% быстрее в играх с новым драйвером Radeon Software Adrenaline Edition
Игровой процессор AMD с 16 ядрами Zen 4 и кэшем 3D V-Cache может прописаться в геймерском ноутбуке
AMD Radeon RX 7900 GRE может стать первой видеокартой, использующей гибридный GPU RDNA 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
17
Военкоры: Прорвана оборона ВСУ у Сватово-Кременной и ВС РФ вошли в Новоегоровку
4
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
9
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
17
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Верховный лидер Ирана потребовал выдать сжегшего Коран шведского политика для повешенья
1
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
3
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
1
Китайский бомбардировщик-невидимка поднялся в воздух с новыми двигателями
14
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
7
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
5
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
4
Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
3
В ходе отражения украинской атаки, нашим бойцам удалось затрофеить БМП M2 Bradley
2
Министр обороны Украины: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе
1
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
10
Вышел Inkscape 1.3: многоядерный рендеринг, лассо для узлов, коллекции шрифтов и многое другое
+
В Сети появились кадры поражения танка Leopard 2 дроном-камикадзе «Ланцет»
3
СМИ: Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию
6

Популярные статьи

«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
11
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
11
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
2
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
9
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
11
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
12
Фильм "Флэш": без глупых шуток было бы еще хуже
17
Россия собирается испытать свою «торпеду судного дня» — что это за грозное оружие
10

Сейчас обсуждают

Дмитрий Пешнин
06:09
Покупать видеокарту с 8гб в 2023 - ну это пздц)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Евгений Прохоров
06:08
Щас бы на 7900 в fullhd поиграть))
RX 7900 XT работает до 67% быстрее в играх с новым драйвером Radeon Software Adrenaline Edition
Михаил Авраменко
05:49
И дадут этому квазиобразованию название "Пукраинша".
Экс-разведчик Риттер: Зеленский и Дуда ведут переговоры об объединении Украины и Польши
УдалЁн
05:47
400 килотметров - поправить надо
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
Леонид Муров
05:45
А ты не знаешь про офлайн режин?
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
Виталий Кештов
05:43
Теперь нескем воевать!
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Denis Lykov
05:38
... «четыре тысячи шестидесятая»!? Может, сорок шестьдесят ... ЭмЭсАй АрТиЭкс 🔩
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Евгений Васютин
05:37
серьезно? в онлайн играх появился сингл?
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
Алексей Суворов
05:35
На чем можно сэкономить не потеряв производительность? Наверное на корпусе.. Не? Или она упадет если взять китайский корпус за полторашку? Про видеокарту вообще тут отдельный "оскар" автору.. Такое га...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Леонид Муров
05:24
Да как и обычно. В сингле
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем