Гибридный процессор объединяет в себе процессорные ядра и графические ядра, состоящий в общей сложности из 146 миллиардов транзисторов

AMD на мероприятии CES 2023 рассказала новые подробности о своем «первом в мире интегрированном процессоре для центров обработки данных». Эта концепция доказала свою полезность для потребительского рынка за счет объединения ядер ЦП и ГП на одном кристалле, уменьшая площадь такой интеграции и повышая эффективность.

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AMD MI300 выходит на новый уровень, используя технологию трехмерных кристаллов и объединяя ядра CPU/GPU с высокоскоростной памятью. Компания подтвердила, что MI300 имеет до 128 ГБ памяти HBM3, что фактически позволяет использовать ЦП без внешней памяти.

По словам генерального директора AMD, новый AMD Instinct сочетает в себе до 24 ядер EPYC Zen4 и вычислительную архитектуру CDNA3 в девяти 5-нм чипсетах, размещенных поверх четырех 6-нм чипсетов. Эта технология будет первым случаем, когда AMD использует трехмерную компоновку кристаллов. Лиза Су подтвердила, что чип уже находится в лаборатории, и продемонстрировала один из чипов во время основного доклада. Процессор официально выходит во второй половине этого года.

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APU Instinct MI300 является преемником MI250 на основе архитектуры CDNA2, выпущенном в прошлом году. AMD пока не предоставила никаких показателей производительности своего чипа на базе CDNA3, поэтому сравнить его не с чем. Но это, несомненно, будет значительным изменением в линейке AMD EPYC/Instinct.