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Раскрыты системные требования Call of Duty Modern Warfare II для ПК, и дата предварительной загрузки
Кроме того, похоже, что новинка не получит поддержку трассировки лучей
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 За неделю до запуска Call of Duty: Modern Warfare II Activision Blizzard опубликовала почти всю информацию, которую игроки должны знать перед запуском игры. Информационная база включает в себя время запуска и предварительной загрузки, обновленные системные требования, сведения о многопользовательской игре в день запуска и многое другое.

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 Те, кто оформил предварительный заказ Call of Duty: Modern Warfare II, уже могут начать предварительную загрузку, которая начинается уже сегодня 20 октября. Предварительная загрузка многопользовательского режима и спецопераций начнется в следующую среду, 26 октября, а полная версия игры выйдет на следующий день.

 Системные требования к ПК для Modern Warfare II аналогичны сентябрьской бета-версии: минимум GTX 960 или RX 470, но рекомендуется иметь GTX 1060 или RX 580. Эти скромные требования, скорее всего, относятся к геймплею в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду. В спецификациях Activision для более высокой частоты кадров и настроек 4K перечислены более новые видеокарты, такие как RTX 3060Ti, RTX 3080 или RX 6800XT. Как ни странно, Activision не упомянула трассировку лучей в Modern Warfare II. Эта функция отсутствует в трейлере, поэтому игра может её не получить.

 Последняя игра Call of Duty от Infinity Ward, Modern Warfare 2019 года, поддерживала тени с трассировкой лучей и окружающее затенение. В Call of Duty: Black Ops Cold War от Treyarch были представлены отражения с трассировкой лучей. Однако в прошлогоднем Call of Duty: Vanguard от Sledgehammer games трассировки лучей также не было. Modern Warfare II использует DLSS и добавляет поддержку Intel XeSS.

 Предварительная загрузка кампании в раннем доступе составляет всего 30 ГБ в сервисе Steam. Однако полная игра требует 72 ГБ. Требования к хранилищу могут меняться в зависимости от используемого разрешения.

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 Интересно, что требования к памяти намного ниже, чем у игры 2019 года. Объединение предыдущей Modern Warfare с Call of Duty Warzone увеличило размер файла до трехзначных значений. К счастью Warzone 2 можно будет загрузить отдельно. В следующем году Activision выпустит платное расширение для Modern Warfare II вместо того, чтобы выпустить еще одну полную игру Call of Duty.

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