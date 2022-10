Кроме того, похоже, что новинка не получит поддержку трассировки лучей

За неделю до запуска Call of Duty: Modern Warfare II Activision Blizzard опубликовала почти всю информацию, которую игроки должны знать перед запуском игры. Информационная база включает в себя время запуска и предварительной загрузки, обновленные системные требования, сведения о многопользовательской игре в день запуска и многое другое.

реклама

Те, кто оформил предварительный заказ Call of Duty: Modern Warfare II, уже могут начать предварительную загрузку, которая начинается уже сегодня 20 октября. Предварительная загрузка многопользовательского режима и спецопераций начнется в следующую среду, 26 октября, а полная версия игры выйдет на следующий день.

Системные требования к ПК для Modern Warfare II аналогичны сентябрьской бета-версии: минимум GTX 960 или RX 470, но рекомендуется иметь GTX 1060 или RX 580. Эти скромные требования, скорее всего, относятся к геймплею в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду. В спецификациях Activision для более высокой частоты кадров и настроек 4K перечислены более новые видеокарты, такие как RTX 3060Ti, RTX 3080 или RX 6800XT. Как ни странно, Activision не упомянула трассировку лучей в Modern Warfare II. Эта функция отсутствует в трейлере, поэтому игра может её не получить.

Последняя игра Call of Duty от Infinity Ward, Modern Warfare 2019 года, поддерживала тени с трассировкой лучей и окружающее затенение. В Call of Duty: Black Ops Cold War от Treyarch были представлены отражения с трассировкой лучей. Однако в прошлогоднем Call of Duty: Vanguard от Sledgehammer games трассировки лучей также не было. Modern Warfare II использует DLSS и добавляет поддержку Intel XeSS.

Предварительная загрузка кампании в раннем доступе составляет всего 30 ГБ в сервисе Steam. Однако полная игра требует 72 ГБ. Требования к хранилищу могут меняться в зависимости от используемого разрешения.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Интересно, что требования к памяти намного ниже, чем у игры 2019 года. Объединение предыдущей Modern Warfare с Call of Duty Warzone увеличило размер файла до трехзначных значений. К счастью Warzone 2 можно будет загрузить отдельно. В следующем году Activision выпустит платное расширение для Modern Warfare II вместо того, чтобы выпустить еще одну полную игру Call of Duty.