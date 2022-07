Такую информацию сообщает YouTube канал RedGamingTech

О будущих графических процессорах компании AMD на архитектуре RDNA3 уже давно ходят многочисленные слухи. Один из них сообщает, что графические процессоры будут содержать многочиповые модули (MCM) с более чем одним графическим кристаллом (GCD), по крайней мере это касается топовых моделей. Этот же слух утверждает, что графические процессоры Navi 31 и Navi 32, которые, как сообщается, должны стать основой Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7700 XT, содержат 5-нм чипы GDC и 6-нм модули памяти MCD (Memory Complex Dies).

Ютуб канал RedGamingTech сообщает, что получил патент AMD, якобы подробно описывающий дизайн MCM. Патент под названием «Systems and methods for distributed rendering using two-level binning» проливает свет на то, как несколько чипов будут работать вместе в графическом процессоре. RedGamingTech заявляет, что патент является продолжением предыдущего патента.

Несмотря на множество утечек, подтверждающих, использование компанией AMD несколько чиплетов GPU на некоторых моделях видеокарт, RedGamingTech считает, что все графические процессоры Radeon RX 7000 будут иметь один GCD, а Navi 33 будет полностью монолитной конструкцией, а мультичиповая версия Navi 32 также может появиться, но спустя некоторое время.

Кроме того, RedGamingTech также предполагает, что патент может относиться не к архитектуре RDNA3, а к следующему поколению графических процессоров RDNA4.

Как и во всех утечках, информация, является чисто предположением, так что относиться к ней необходимо с осторожностью.