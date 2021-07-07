Microsoft планирует разработать технологию апскейлинга на основе ИИ для Xbox Series S/X
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После многих лет акцентирования внимания исключительно на повышении разрешения в ущерб производительности рынок игровых консолей, наконец, обратил свое внимание на игры с высокой частотой кадров. Однако, что касается Microsoft Xbox Series S/X, то они не смогут добиться этого исключительно за счет мощного оборудования. В настоящее время имеется информация, что компания разрабатывает альтернативу технологии DLSS, используя свой DirectML API.
Подробностей от Microsoft пока немного, и такой вывод основывается двух недавних объявлениях о поиске вакансий на веб-сайте компании, на которые требуются старший инженер-программист и главный инженер-программист в области графики.
В первом случае Microsoft заявляет, что ищет инженера, который "внедрит алгоритмы машинного обучения в графическое программное обеспечение, чтобы доставить удовольствие миллионам геймеров", при этом работая в тесном сотрудничестве с партнерами над разработкой программного обеспечения для будущего оборудования машинного обучения.
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Microsoft надеется, что машинное обучение повысит эффективность традиционных алгоритмов рендеринга и обеспечит высокую производительность будущих игр в самых высоких разрешениях и частотой кадров. Это будет означать стремление достичь игрового процесса при разрешении 4K и 60 FPS для большинства игр. Апскейлинг с помощью ИИ может даже проложить путь для трассировки лучей без потери производительности, которая неизбежно наблюдается при её включении.
Однако, методы апскейлинга на основе ИИ не лишены недостатков. Например, в Cyberpunk 2077 даже использование предустановки DLSS «Качество» приводит к сильному размытию изображения. Но на данный момент это может быть временным компромиссом для игроков, желающих получить плавную картинку во время игры.
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