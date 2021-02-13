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Компания NVIDIA недавно запустила плагин DLSS на Unreal Marketplace. Благодаря этому разработчики игр, построенных на движке Unreal, должны получить возможность легко интегрировать технологию масштабирования разрешения NVIDIA на основе AI с помощью незначительного обновления.

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В то время как версия DLSS 1.0 поддерживалась всего в 8 играх и подвергалась критике за низкую производительность и качество изображения, обновление до DLSS 2.0 позволило показывать качество изображения лучше, чем исходное, иногда со значительным приростом производительности. Хотя поддержка данной технологии присутствует в 35 играх, реализация DLSS до сих пор была нетривиальной задачей.

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Интересно то, что этим ходом NVIDIA хотя бы частично отдаляет DLSS от трассировки лучей. Изначально технология DLSS была создана для компенсации чрезмерного снижения производительности при включении эффектов трассировки лучей без ущерба для качества изображения. Однако, за исключением нескольких игр, таких как Ghostrunner, большинство игр на движке Unreal не используют трассировку лучей.

Это означает, что в будущих обновлениях DLSS 2.0, основанных на плагине Marketplace, особое внимание будет уделяться производительности. В режиме качества DLSS 2.0 часто выглядит лучше, чем рендеринг в собственном разрешении, это означает, что геймеры на видеокартах поколений Ampere и Turing RTX могут извлечь выгоду из значительного "бесплатного" прироста производительности.