Процессор Intel Starfire предназначен для систем, работающих в экстремальных условиях, и имеет производительность 75 TOPS и при мощности 35 Вт

Компания Intel представила свой новый специализированный процессор Starfire. Чип разработан специально для космических аппаратов, а также других систем, работа которых связана с экстремальными условиями окружающей среды. Чип объединяет аппаратные компоненты CPU, GPU и NPU в многочиповом корпусе Foveros.

Источник: Intel

Starfire использует четыре высокопроизводительных ядра и четыре энергоэффективных ядра, изготовленных по техпроцессу Intel 18A. Его трехблочный нейронный процессор также производится по техпроцессу Intel 18A, а интегрированный графический процессор изготовлен по техпроцессу Intel 3 и включает четыре ядра Xe с 64 исполнительными блоками.

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В конфигурации с низким энергопотреблением производительные ядра работают на частоте 1,0 ГГц, а ядра LPE — на частоте 850 МГц. Графический процессор работает в диапазоне частот от 0,8 до 1,0 ГГц, а общая производительность ИИ достигает 45 TOPS при мощности 10 Вт.

В высокопроизводительной конфигурации частота производительного ядра увеличивается до 3,1 ГГц, а частота LPE ядра — до 2,1 ГГц. Графический процессор достигает частоты 2,0 ГГц, общая производительность возрастает до 75 TOPS, а мощность увеличивается до 35 Вт.

Источник: Intel

Starfire поддерживает память стандартов LPDDR5 и DDR5, а также 12 линий PCIe 4.0. Производитель заявляет диапазон рабочих температур от -55°C до 125°C и планируемый срок службы продукта более 10 лет.

Intel заявляет, что испытания на радиационное воздействие, включая суммарную ионизирующую дозу, однократное облучение и другие однократные эффекты, все еще продолжаются. Процессор будет производиться в США. В настоящее время компания планирует выпустить первые образцы Starfire в третьем квартале текущего года, хотя отмечает, что указанные характеристики могут быть изменены.