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NVIDIA готовит видеокарту GeForce RTX 5090 SE
Новинка получит урезанный GPU GB202 c 14080 ядрами CUDA, но сохранит 32 ГБ памяти GDDR7
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По сообщению GameGPU, NVIDIA готовится к выпуску новой видеокарты GeForce RTX 5090 SE. Эта модель может занять нишу между текущей RTX 5080 и флагманской RTX 5090. В отличие от RTX 5090D и RTX 5090D V2, грядущая RTX 5090 SE не является региональной версией, предназначенной для соответствия требованиям американского экспортного контроля в отношении ускорителей ИИ, а представляет собой полноценный игровой графический процессор. Он основан на том же чипе GB202, что и RTX 5090, но имеет меньше потоковых мультипроцессоров (SM) и более узкий 384-битный интерфейс памяти GDDR7. Объем памяти по-прежнему составляет 32 ГБ, что достигается за счет использования микросхем памяти смешанной плотности: 24 Гб и 16 Гб.

Источник: TechPowerUp

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NVIDIA использует архитектуру GB202 для создания RTX 5090 SE, активировала 110 из 192 физически присутствующих на кремниевом кристалле SM, что в сумме дает 14080 ядер CUDA, 110 ядер RT, 440 тензорных ядер, 440 текстурных блоков и неизвестное пока количество ROP, вероятно, 144. При этом ожидается, что значение TGP для RTX 5090 SE составит около 500 Вт, что ниже показателя в 575 Вт у RTX 5090. NVIDIA планирует установить стартовую цену в 1500 долларов, но можно с уверенностью сказать, что реальная цена будет значительно выше.

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Источник: techpowerup.com
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