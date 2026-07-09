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AMD расширяет линейку процессоров Ryzen 200 и Ryzen 100, добавив 11 моделей Hawk Point
AMD добавляет процессоры Hawk Point на базе Zen 4в серию Ryzen 100
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К новым процессорам относятся Ryzen 7 253, Ryzen 7 249, Ryzen 5 225, Ryzen 5 224, Ryzen 7 217, Ryzen 5 216 и Ryzen 3 205. На страницах продуктов AMD указана дата запуска — 2 июня 2026 года. Все семь используют ядра Zen4 или комбинацию ядер Zen4 и Zen4c с графикой RDNA3.

Источник: Videocardz

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Ryzen 3 205 (название напоминает Intel Wildcat Lake) имеет необычную конфигурацию. AMD указывает шесть физических ядер, но только восемь потоков. В поле архитектуры указано два ядра Zen4 и четыре ядра Zen4c.

Процессоры Ryzen PRO 200 составляют отдельную линейку вместе с моделями Ryzen 7 PRO 250, Ryzen 5 PRO 230, Ryzen 5 PRO 220 и Ryzen 3 PRO 210. Они не включены в приведенные ниже таблицы потребительских моделей.

Источник: Videocardz

В серии Ryzen 100 всё несколько сложнее. Оригинальные Ryzen 7 170, Ryzen 7 160, Ryzen 5 150, Ryzen 5 130 и Ryzen 3 110 — это 6-нм процессоры Rembrandt с ядрами Zen3+ и графикой RDNA2. Новые Ryzen 9 180, Ryzen 7 165, Ryzen 7 155 и Ryzen 5 125 указаны как процессоры Hawk Point с 4-нм техпроцессом и графикой RDNA3.

На страницах продуктов AMD четыре новые модели Ryzen 100 в настоящее время обозначены с архитектурой Zen3+. Однако на тех же страницах они идентифицируются как процессоры Hawk Point, изготовленные по 4-нм техпроцессу с графикой RDNA3. Эти характеристики соответствуют чипам эпохи Zen4, а не 6-нм Rembrandt. Таким образом, поле архитектуры, по-видимому, указано неверно.

Источник: Videocardz

AMD также имеет отдельную ветку наименования H-серии, предназначенную только для китайского рынка. Большинство моделей дублируют глобальные варианты, включая Ryzen 9 H 270, Ryzen 7 H 260, Ryzen 7 H 250, Ryzen 5 H 240, Ryzen 5 H 230 и Ryzen 5 H 220. Ryzen 7 H 255 — это отдельная конфигурация, предназначенная только для китайского рынка, с восемью ядрами Zen4, базовой тактовой частотой 3,8 ГГц, частотой в режиме ускорения 4,9 ГГц и графикой Radeon 780M с частотой 2,6 ГГц.

Теперь AMD объединила конфигурации Rembrandt, Hawk Point и гибридные Zen4/Zen4c в два общих семейства моделей. Даже в базе данных спецификаций AMD не всегда указывается, какую архитектуру использует каждый процессор.

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Источник: videocardz.com
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