Тест Thermaltake Dr. Power III Pro проверяет 12+4-контактные разъемы питания PCIe для блоков питания ATX 3.1

Компания Thermaltake представила тестер питания Dr. Power III Pro для современных ATX-систем. Устройство поддерживает блоки питания ATX12V v3.1 и имеет выделенный вход для 12+4-контактного разъема PCIe для кабелей питания видеокарт.

Главная особенность новинки — определение SENSE0/SENSE1. По данным Thermaltake, Dr. Power III Pro может считывать сигналы полосы на 12+4-контактном разъеме PCIe и определять уровни мощности 150 Вт, 300 Вт, 450 Вт и 600 Вт.

Источник: Thermaltake

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В руководстве пользователя подтверждается, что показания 12+4-контактного разъема отображаются только при подключении 12+4-контактного разъема PCIe к тестеру. Как в ручном, так и в автоматическом режимах на дисплее отображается результат сигнала SENSE0/SENSE1 на этапе тестирования PCIe.

Тестер полезен для проверки соответствия блока питания или кабеля ожидаемому уровню мощности видеокарты, прежде чем он будет использован в системе. Важно отметить, что это не тест на нагрузку видеокарты. Компания поясняет, что это диагностический тестер напряжения и разъемов, а не инструмент для проверки работоспособности при длительной нагрузке.

Dr. Power III Pro также поддерживает 24-контактные разъемы ATX, 4/8-контактные разъемы процессора, 6/8-контактные разъемы PCIe, SATA и разъемы для периферийных устройств. Цветной дисплей отображает выходные напряжения +12 В, +5 В, +3,3 В и +5 Вsb в реальном времени. Указанные диапазоны измерений: от 11,0 В до 13,0 В для +12 В, от 4,60 В до 5,40 В для +5 В и +5 Вsb и от 3,04 В до 3,56 В для +3,3 В.

Источник: Thermaltake

Компания Thermaltake заявляет, что тестер поддерживает ручной и автоматический режимы тестирования. В ручном режиме, после нажатия кнопки проверки происходит переключение между подключенными кабелями, а в автоматическом режиме — после удержания кнопки более пяти секунд. Если тестер обнаруживает неисправность, он отображает красный предупреждающий значок и издает звуковой сигнал.

В руководстве также содержится предупреждение о том, что нельзя отключать какие-либо разъемы или выключать блок питания после начала диагностики. Thermaltake заявляет, что это может повредить тестер и привести к ложному результату. В Thermaltake USA устройство продается по цене 49,99 долларов. Оно стоит столько же, сколько кабель ROG Equalizer, но не предоставляет всех измерений в реальном времени, как WireView Pro.