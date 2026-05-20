goldas
В сеть просочилась плата Intel Crescent Island с графическими ядрами Xe3P
Появилась информация о печатной плате Intel Crescent Island с графическим процессором Xe3P, 160 ГБ памяти LPDDR5X и 16-контактным разъемом питания

Утечка информации от YuuKi_AnS позволила впервые взглянуть на ускоритель Intel Crescent Island PCIe. Графический процессор с ядрами Xe3P заметно больше, чем BMG-G31 на базе Xe2 в текущей линейке Intel Arc. Xe3P — это обновление архитектуры Xe3. В то время как последняя предназначена для клиентских продуктов под брендом Arc, Xe3P позиционируется как более масштабируемая конструкция, охватывающая клиентские iGPU и центры обработки данных.

Память является еще одним важным моментом, подтверждающим предыдущие слухи инсайдера Jaykihn, появившиеся в апреле. Вместо HBM Intel использует LPDDR5X, на печатной плате расположено 20 посадочных мест для памяти: 12 на лицевой стороне и 8 на обратной, каждый включает 8 ГБ, что в сумме составляет до 160 ГБ. Такой выбор Intel позволяет обойти проблемы с поставками HBM, одновременно снижая затраты, хотя LPDDR5X и имеет более низкую пропускную способность.

Источник: TechPowerUp

Остальная часть платы включает 13 установленных каскадов VRM из 18 общих мест, а питание подается через один 16-контактный разъем на задней стороне платы. Порт USB Type-C сбоку, по-видимому, предназначен для инженерных и тестовых целей, а не для серийного устройства. До выхода графических процессоров Intel Crescent Island остается еще несколько месяцев, но, по словам источника, просочившаяся в сеть печатная плата выглядит близкой к финальному дизайну. Судя по текущим слухам, игровой вариант не ожидается. Компания недавно представила профессиональные карты Arc Pro B70 и B65 на базе процессоров Battlemage Xe2, в то время как слухи о более высокопроизводительной игровой модели Arc B770 затихли перед Computex.

#intel #видеокарты #intel arc #видеокарты intel #xe3 #графические карты #xe3p #графические карты intel #crescent island #intel crescent island
Источник: techpowerup.com
