Цена и дата выхода PlayStation 6 остаются неопределенными из-за неопределенности в отношении цен на DRAM

Несмотря на ранее появившиеся в сети слухи о ценах и предполагаемой дате запуска будущей консоли PlayStation 6, в ходе недавней встречи с инвесторами стало известно, что Sony еще не приняла окончательного решения ни по одному из этих аспектов запуска нового игрового устройства. На вопрос о ходе разработки консоли следующего поколения генеральный директор Sony Хироки Тотоки ответил: «Учитывая текущие обстоятельства, ожидается, что цена на память будет очень высокой в 2027 финансовом году, поскольку по-прежнему будет дефицит предложения. Мы еще не решили, когда и по каким ценам запустим новую консоль, поэтому мы внимательно следим за ситуацией».

Sony является не единственным производителем консолей, испытывающим проблемы с ценообразованием. Ожидается, что Xbox Helix поступит в продажу по цене около 1000 долларов, и, хотя слухи о следующем запуске консоли Nintendo на столь раннем этапе жизненного цикла Switch 2 ничего не сообщают, есть разговоры о возможном повышении цены на Nintendo Switch 2, что является проблемой, усугубляемой снижением продаж в США. Цена на текущую PS5 также недавно значительно выросла, и хотя Sony не предоставила общественности объяснения повышения цен, предполагается, что виной тому является рост цен на DRAM.