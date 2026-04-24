Игровая видеокарта Lisuan LX 7G100 получ поддержкe более 100 игр, включая такие хиты, как Black Myth: Wukong, Elden Ring, Cyberpunk 2077 и другие

Китайская компания утверждает, что видеокарта уже адаптирована для более чем 100 игр. В сообщении указана поддержка популярных AAA-игр и онлайн-проектов. Среди продемонстрированных или упомянутых игр — Black Myth: Wukong, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Naraka: Bladepoint и Red Dead Redemption 2.

Генеральный директор Lisuan Сюань Ифан также дал осторожный комментарий на текущее состояние видеокарты. Он сказал, что графический процессор первого поколения опережает GeForce RTX 4060 в задачах OpenCL, но все еще нуждается в доработке в плане частоты кадров в реальных играх и совместимости с программным обеспечением.

Запуск игровой версии является первым публичным тестированием поддержки драйверов Lisuan. Компания заявляет, что не планирует вводить особые ограничения для покупателей. Потенциальным геймерам, заинтересованным в приобретении карты серии 7G100, придется конкурировать за имеющиеся запасы, и продажи будут продолжаться до тех пор, пока не будет распродана первая партия графической карты.

Недавно компания представила обновленную версию своей видеокарты 7G100. Она оснащена 12 ГБ памяти GDDR6 и потребляет до 225 Вт мощности через один 8-контактный разъем. Пока точные характеристики графического процессора не указаны.

Компания Lisuan Tech также пока не подтвердила цену своей игровой видеокарты. Напомню, что RTX 4060, с которой компания сравнивает свою модель, была выпущена 3 года назад по цене 299 долларов.