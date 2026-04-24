SpaceX изучает возможность разработки собственных графических процессоров, предназначенных для задач искусственного интеллекта

SpaceX планирует выйти на рынок графических процессоров, хотя и не так, как хотели бы игроки на ПК. Компания, возглавляемая Илоном Маском, рассматривает этот шаг как часть стратегии развития инфраструктуры искусственного интеллекта, готовясь к масштабному дебюту на фондовом рынке.

Подсказка содержится в заявлении SpaceX S-1, поданном перед IPO, где производство собственных графических процессоров указано среди ожидаемых инициатив. Хотя термин «GPU» часто ассоциируется с игровым оборудованием, в данном случае он почти наверняка относится к ускорителям, ориентированным на ИИ.

Потенциальный переход SpaceX к разработке чипов соответствует ее растущему участию в ИИ. Компания является частью амбициозного проекта Terafab, планируемого центра производства чипов, целью которого является выпуск больших объемов передовых чипов для обучения и вывода данных в области ИИ.

Terafab — это совместный проект подразделения xAI компании SpaceX и Tesla, в котором Intel играет центральную роль. Ожидается, что Intel возьмет на себя основную работу в проектировании, изготовлении и упаковке чипов в больших масштабах с долгосрочной целью достижения вычислительной мощности в 1 ТВт в год.

Согласно заявлениям генерального директора Intel и Илона Маска, предприятие, вероятно, будет использовать разрабатываемый Intel техпроцесс Intel 14A. Он все еще находится в стадии разработки, но должен быть готов к моменту наращивания производства на Terafab.

Пока неясно, кто будет производить эти специализированные графические процессоры. Intel кажется естественным партнером, но на данный момент это не подтверждено. Еще одной проблемой являются сроки. Полупроводниковая промышленность уже находится под сильным давлением, ведущие литейные заводы, такие как TSMC, работают на полную мощность, в основном из-за высокого спроса на чипы для ИИ.

SpaceX признает потенциальные риски. Компания отмечает, что у неё отсутствуют долгосрочные соглашения со многими поставщиками чипов, и она рассчитывает и дальше полагаться на оборудование сторонних производителей для значительной части своих вычислительных потребностей.

Всё это происходит на фоне подготовки SpaceX к возможному одному из крупнейших IPO в истории, которое, по сообщениям, будет оцениваться примерно в 1,75 триллиона долларов. Если эти планы по созданию графических процессоров воплотятся в жизнь, компания может стать ещё одним технологическим гигантом, разрабатывающим собственные кремниевые компоненты для развития ИИ.