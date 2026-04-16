Процессоры Intel "Wildcat Lake" официально представлены, включают 6 ядер ЦП и до 2 ядер Xe3

Компания Intel официально представила серию процессоров Core 300 "Wildcat Lake" для сегмента ПК начального уровня. Эти процессоры разработаны для пользователей, ориентированных на соотношение цены и качества, которым необходима хорошая производительность ЦП и базовая производительность графики в компактных ПК и ПК для периферийных вычислений с поддержкой ИИ. Официально заявленная производительность составляет 40 TOPS.

Процессоры поддерживают сертификацию Copilot+ AI PC, это означает, что Intel удалось обеспечить базовую функциональность локальной обработки ИИ для покупателей начального уровня. В рамках серии Core 300 (кроме Ultra) основным преимуществом Intel является длительное время автономной работы ноутбуков с локальной обработкой ИИ. Серия включает три сегмента, каждый из которых имеет гибридную конфигурацию ядер, сочетающую два P-ядра "Cougar Cove" с четырьмя ядрами LPE "Darkmont".

Источник: Intel

Фактический корпус чипа объединяет два кристалла. Первый и наиболее важный кристалл, построенный на собственном техпроцессе Intel 18A, имеет 6-ядерную конфигурацию ЦП, нейронный процессор NPU 5 с производительностью 40 TOPS для обработки данных INT8, медиа движок Xe и графический процессор, включающий до двух ядер Xe3. Этот кристалл содержит контроллер памяти и кэш, а также поддерживает память LPDDR5X, работающую со скоростью 7467 МТ/с или до 6400 МТ/с для DDR5. Кэш включает 4 МБ, что помогает с задачами буферизации в этот кэш до и после обращения к памяти.

Источник: Intel

Второй кристалл предназначен для обработки ввода-вывода. Платформа поддерживает 6 линий PCIe Gen 4, два соединения Thunderbolt 4, два разъема USB 3.2 и до восьми разъемов USB 2.0. Поддержка Wi-Fi включает стандарт Wi-Fi 7, также Intel включила поддержку интерфейса Bluetooth 6.0.

Intel сравнивает запуск процессоров "Wildcat Lake" с двумя своими широко распространенными процессорами: Intel Core 7 150U "Raptor Lake-U" и Core i7-1185G7 "Tiger Lake", которые появились несколько лет назад. Для сегмента начального уровня, на который ориентируется Intel, скачок производительности между этими поколениями значителен, так как за эти годы было внесено множество архитектурных и производственных улучшений, выведших эффективность и производительность на новый уровень. Intel обещает около 18,5 часов просмотра Netflix, 12,5 часов работы с офисными приложениями и около 9,6 часов видеозвонков в Zoom с использованием эффектов ИИ.

Источник: Intel

Ожидается, что на рынок поступит более 70 моделей ноутбуков с новыми процессорами от партнеров, включая Acer, ASUS, Colorful, Dell, Haier, Hasee, Honor, HP, Infinix, Lenovo, Xiaomi, MSI, Positivo, Samsung, Tecno, Wiko и Mechrevo.