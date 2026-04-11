goldas
Официальные рендеры Motorola Razr 70 раскрыли дизайн и цветовые варианты смартфона
В сети появилась утечка официальных изображений нового складного смартфона Motorola Razr 70

В сети появились новые рендеры Motorola Razr 70, позволяющие получить представление о дизайне смартфона перед запуском.

Изображения демонстрируют телефон в трех цветовых вариантах Pantone: Sporting Green, Hematite и Violet Ice. Также ходят слухи о четвертом цвете. В некоторых сообщениях также упоминаются различные текстуры в зависимости от цвета.

Источник: YTECHB.com

Что касается дизайна, то, похоже, в новинке мало что изменилось. Он по-прежнему имеет ту же раскладную компоновку, что и раньше, с большим экраном внутри и меньшим внешним дисплеем. Ожидается, что внутренний дисплей будет около 6,9 дюймов, а внешний — около 3,6 дюймов.

Что касается аппаратной части, упоминаются некоторые улучшения. Сообщается, что Razr 70 будет поставляться с 8 ГБ, 12 ГБ или даже 16 ГБ оперативной памяти, а также с накопителем до 1 ТБ. Камера также немного изменится. Вместо сверхширокоугольного объектива телефон может использовать 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом в паре с 50-мегапиксельной основной камерой. Также будет 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Источник: YTECHB.com

Ожидается, что емкость аккумулятора составит около 4500 мАч, как и в прошлом году. Подробности о чипсете пока неясны, хотя это будет улучшение по сравнению с предыдущей моделью. Razr 60 использует 4-нм MediaTek Dimensity 7400X среднего уровня, ориентированный на сбалансированную производительность. Для тех, кто хочет больше мощности, ожидается, что Razr 70 Ultra будет использовать топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В целом, Razr 70 больше похож на усовершенствование, чем на масштабный пересмотр предшественника. Учитывая многочисленные утечки информации, официальный анонс, вероятно, уже не за горами.

#смартфоны #motorola #складные смартфоны #смартфоны motorola #motorola razr 70 #razr 70 #razr 70 ultra
Источник: gizmochina.com
