Похоже компания поняла, что засилье ИИ в её системе уже слишком навящево и вызывает раздражение пользователей

Искусственный интеллект Copilot от Microsoft вызвал негативное отношение среди пользователей Windows 11, до такой степени, что даже сама Microsoft признала необходимость сокращения некоторых функций Copilot, которые она долгое время продвигала. По данным портала Windows Latest, Microsoft обновила основные приложения Windows, такие как Блокнот и Ножницы. В марте 2025 года Microsoft добавила Copilot в Блокнот, обновив приложение для создания заметок и интегрировав Copilot AI для переписывания текста, составления резюме и других функций, связанных с ИИ. Однако, поскольку пользователи устали от постоянного продвижения ИИ, Microsoft в начале этого года пересмотрела эти интеграции. В ответ на сильную негативную реакцию со стороны сообщества энтузиастов, Microsoft удалила значок Copilot AI из последних версий Блокнота и Ножниц, вернув им их обычный внешний вид. Однако теперь Microsoft называет эти функции Блокнота, такие как переписывание и составление резюме, инструментами для письма.

Это изменение является значительным позитивным шагом со стороны Microsoft. Кроме того, принудительное добавление кнопки Copilot AI во все приложения приостановлено, поскольку пользователи проявляют минимальный интерес к использованию этих функций. Форумы TechPowerUp постоянно критикуют принудительную интеграцию ИИ от Microsoft, и сообщество энтузиастов ПК выступает против повсеместного использования ИИ. Компания также работает над многочисленными улучшениями производительности, безопасности и другими улучшениями для Windows 11.

Выше приведено сравнение «до» и «после» удаления кнопки Copilot AI, предоставленное сайтом Windows Latest.

Источник: Windows Latest