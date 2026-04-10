goldas
Honor представила дизайн смартфонов Honor 600 и 600 Pro
Как и ожидалось дизайн совпадает с ранее утекшими в сеть рендарами

Компания Honor представила дизайн своих будущих телефонов: Honor 600 и Honor 600 Pro. Оба устройства имеют дизайн, напоминающий iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Это подтверждает ранее просочившиеся в сеть неофициальные изображения, демонстрирующие устройства, в том числе оранжевый цвет, также очень похожий на iPhone.

В тизерах компания впервые показала Honor 600 и 600 Pro в белом цвете, а также их задние камеры. Honor намекает на продолжение сотрудничества с Google Veo, начавшегося с Honor 400 и 400 Pro, позволяющего пользователям создавать короткие видеоролики с использованием ИИ из простых фотографий.

Источник: Honor

По слухам, Honor 600, как ожидается, будет оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 4, а Honor 600 Pro — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Различия на этом не заканчиваются. Обычный Honor 600 получит двойную камеру в прямоугольном корпусе, а Honor 600 Pro — три задние камеры, как и предыдущие модели Pro. Сообщается, что оба смартфона получат 6,57-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5K, а также один вырез для селфи-камеры. Похоже, Honor перенесет функцию AI-клавиши из более дорогих моделей, позволяя пользователям запускать выбранные задачи одним нажатием кнопки.

Обновленный дизайн iPhone 17 Pro знаменует собой сдвиг в стане Apple, и Honor, похоже, быстро следует за ним. В результате получилась пара телефонов, которые выглядят не столько как переосмысление, сколько как прямой ответ на существующие модели. Ожидается, что Honor выделится на фоне конкурентов конкурентоспособной ценой около 600 евро (примерно 703 доллара США) и мощными батареями емкостью около 7000 мАч (9000 мАч в Китае). Оба смартфона должны дебютировать 23 апреля и продаваться по всему миру.

#смартфоны #honor #iphone 17 pro #iphone 17 pro max #смартфоны honor #honor 600 #honor 600 pro
Источник: notebookcheck.net
