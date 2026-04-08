Новый флагман компании AMD, таким образом, на 200 долларов дороже, чем оригинальный Ryzen 9 9950X3D на старте продажи

Компания AMD сообщила официальную рекомендованную розничную цену (MSRP) своего нового процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Согласно сообщению Дэвида МакАфи, вице-президента и генерального директора AMD по процессорам Ryzen и графике Radeon, новый флагманский настольный процессор поступит в продажу 22 апреля по цене 899 долларов.

Изображение: Videocardz

Это обновление проясняет вопрос о цене, остававшийся открытым после презентации процессора AMD в прошлом месяце. Оно также позволяет оценить ранние данные о розничной цене. Цена кажется высокой, но, по крайней мере, не настолько высокой, как предварительные данные.

Цена в 899 долларов делает Ryzen 9 9950X3D2 на 200 долларов дороже обычного Ryzen 9 9950X3D, который был выпущен по цене 699 долларов. Это примерно 29% больше, и это ставит новый чип на вершину линейки настольных процессоров AMD для массового сегмента.

Источник: AMD

На странице AMD новинка указана с 16 ядрами Zen 5, 32 потоками, разгоном до 5,6 ГГц, 192 МБ кэша L3 и TDP 200 Вт. Общий объем кэша на кристалле составляет 208 МБ с учетом L2. Процессор использует сокет AM5, поддерживает память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0 и работает с текущими чипсетами AMD для платформы AM5.

AMD позиционирует эту модель скорее для создания контента, чем для игр. Компания заявляет о повышении производительности на величину от 5 до 13%, но этот прирост может быть частично связан с более высоким TDP в 200 Вт, что делает новый чип первым настольным процессором линейки X3D, поставляемым с таким показателем энергопотребления по умолчанию.

