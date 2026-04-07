В AYN Odin 3 теперь официально используется процессор Dragonwing Q8, у которого практически те же характеристики за исключением отсутствия модема

Компания AYN изменила название процессора на странице своего устройства Odin 3. Теперь эта игровая портативная консоль на базе ОС Android указана с процессором Qualcomm Dragonwing Q8 вместо Snapdragon 8 Elite после того, как издание Retro Handhelds сообщило, что AYN попросили исправить название во избежание путаницы. На текущей странице магазина AYN используется название Dragonwing Q8 во всех описаниях продукта.

Согласно собственным материалам Qualcomm, Dragonwing Q8 входит в линейку продуктов и встроенных систем компании, в то время как Snapdragon 8 Elite — это версия для смартфонов. Qualcomm Dragonwing Q-8750 это восьмиядерный процессор Oryon с графикой Adreno 8-й серии и производительностью ИИ до 77 TOPS, что ставит его в один класс с флагманскими мобильными процессорами Qualcomm.

В описании Qualcomm Snapdragon 8 Elite указан модем Snapdragon X80 5G Modem-RF, в то время как в описании Dragonwing Q-8750 раздел о модеме вообще отсутствует.

Портал Retro Handhelds сообщает, что Odin 3 идентифицирует свой чипсет как CQ8725S, связанный с семейством Qualcomm Dragonwing Q8, и отмечает, что AYN уже удалила упоминания Snapdragon 8 Elite со своих страниц. Трудно сказать, была ли это вина AYN или Qualcomm, был ли чип изначально неправильно маркирован и продавался под неправильным названием, или же решение было принято позже. Это как продавать графические карты GeForce под брендом RTX Pro.