Интересно, что Ryzen 9 9950X3D2 появился в CPU-Z, имея 96 + 32 МБ кэша L3 вместо ожидаемых 96 + 96 МБ

Недавно компания ASRock случайно подтвердила существование первого процессора Ryzen 9000X3D с двойным кэшем, который AMD ещё официально не представила. ASRock быстро удалила страницу, но она явно указывала на существование чипа Ryzen 9 9950X3D2. Теперь в сети появилась ещё одна утечка, раскрывающая «неофициальные» характеристики нового процессора.

Как заметил инсайдер @momomo_us, кто-то проверил образец Ryzen 9 9950X3D2 в CPU-Z. CPU-Z является популярной утилитой для проверки оборудования и, согласно странице результатов проверки, в разделе «Процессор» явно указано название модели AMD Ryzen 9 9950X3D2. Однако на скриншоте CPU-Z Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9950X3D2 указаны в разных разделах. Эта запись может относиться к существующему процессору Ryzen 9 9950X3D, но раздел TDP показывает более высокое энергопотребление.

В отличие от Ryzen 9 9950X3D, ожидается, что новинка будет иметь максимальный показатель TDP 200 Вт. Ryzen 9950X3D имеет показатель 170 Вт, это может означать, что запись в CPU-Z относится к более новому процессору. Однако расхождение в спецификации кэша указывает на чип Ryzen 9950X3D, поскольку Ryzen 9 9950X3D2 не будет иметь кэш L3 "96 + 32 МБ" (128 МБ), так как оба его CCD будут иметь чиплеты кэша L3. Они будут содержать дополнительные 64 МБ кэша L3 помимо 32 МБ кэша L3, доступного в CCD, что означает общий объем кэша L3 в 192 МБ.

Таким образом, запись может быть поддельной, или же возможно, что CPU-Z не совсем корректно распознает новый процессор, поскольку не получил последнее обновление для поддержки Ryzen 9 9950X3D2. Тем не менее можно сказать с уверенностью, что AMD выпустит новый процессор очень скоро.