Пока неясно, какие модели будут возвращены — 12-гигабайтная или 8-гигабайтная версия, или же Nvidia перезапустит обе

В начале января инсайдер hongxing2020, имеющий богатый опыт в раскрытии планов Nvidia, заявил, что компания сообщила своим партнерам о возвращении на рынок RTX 3060 в первом квартале 2026 года. Теперь сообщение на китайском форуме Board Channels раскрыло более точную информацию. В нем утверждается, что видеокарты серии RTX 3060 от различных производителей начнут поступать в период с 10 по 20 марта, когда производители смогут официально наладить поставки.

Источник: Videocardz

В дополнение к оригинальной RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, существует урезанная модель с 8 ГБ и уменьшенной до 128 бит шиной памяти. Если перезапуск состоится, то пока не известно включает он одну или обе эти карты. Влияние кризиса памяти, вызванного бумом ИИ, затрагивает множество продуктов. Во время своего отчета о доходах в прошлом месяце Nvidia предупредила, что в результате этого в ближайшие несколько кварталов поставки графических процессоров будет очень ограниченными.

Почему Nvidia решила вернуть RTX 3060, а не RTX 4060, неясно. Одна из вероятных причин — нехватка производственных мощностей. Видеокарта RTX 4060 производится по собственному техпроцессу TSMC - 4N, используемому Nvidia для большей части своей новой линейки, поэтому увеличение объемов производства этой карты может увеличить нагрузку на производственные мощности, которые Nvidia хочет зарезервировать для более прибыльных сегментов.

Для сравнения, RTX 3060 является более старым продуктом на базе Samsung 8N, что позволит Nvidia увеличить объемы производства, не отвлекая ресурсы от TSMC. Кроме того, 12-гигабайтная RTX 3060 остается популярной в основном потому, что предлагает больше видеопамяти, чем преемник в виде 8-гигабайтной RTX 4060, что делает ее отличным временным решением на рынке, где объем памяти стал очень важным фактором продаж.

Пока это лишь слухи и предположения, поэтому относиться к ним стоит с осторожностью. Однако генеральный глава Nvidia Дженсен Хуанг в январе заявил, что выпуск старых видеокарт с современными технологиями искусственного интеллекта является хорошей идеей.