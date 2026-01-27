Intel Arc B390 превосходит по производительности основные интегрированные графические процессоры AMD и в некоторых тестах приближается к уровню RTX 4050

Предварительные результаты независимых обзоров показывают, что интегрированный графический процессор Intel Arc B390 обеспечивает серьезный скачок в игровой производительности по сравнению с предыдущими решениями Intel и вариантами интегрированных графических процессоров AMD класса Radeon 890M, при этом работая в аналогичных диапазонах энергопотребления.

ComputerBase протестировал Core Ultra X9 388H с Arc B390 и памятью LPDDR5X-9600. Средние показатели игр в разрешении FullHD Arc B390 значительно превосходят Radeon 890M как при энергопотреблении около 25 Вт, так и при более высоких уровнях мощности. ComputerBase также сообщает о незначительных изменениях при работе от батареи по сравнению с питанием от сети в игровых тестах. В целом, Arc B390 на 63% быстрее при энергопотреблении 24/25 Вт по сравнению с Radeon 890M.

Портал Notebookcheck в нескольких тестах показывает, что Arc B390 близок к конфигурациям с более низким энергопотреблением, аналогичным мобильной видеокарте GeForce RTX 4050, в зависимости от игры и ограничения мощности. Arc B390 значительно превосходит Arc 140T и Arc 140V, а также опережает Radeon 890M. Встроенные графические процессоры AMD Strix Halo быстрее, но работают с гораздо большей мощностью.

В Phawx основное внимание уделяется ограничениям энергопотребления в портативных устройствах, и производительность Arc B390 демонстрируется в диапазоне от 10 Вт до 35 Вт. При одинаковом энергопотреблении Arc B390 опережает графику в Ryzen AI 9 HX 370 в нескольких играх.

Аналогичные результаты показаны в обзоре Hardware Canucks:

Следует отметить, что эти сравнения пока охватывают только топовые модели встроенных графических процессоров, а чипы Panther Lake включают несколько графических процессоров. Ниже Arc B390 есть также Arc B370, а также варианты с 4 или 2 ядрами Xe3, которые должны показывать гораздо более низкие результаты в играх.

Вероятно, это только начало наращивания производства iGPU от Intel. Xe3 в Panther Lake, похоже, знаменует начало нового поколения. Дорожные карты и утечки указывают на появление архитектуры Xe3P в следующем году вместе с Nova Lake, и его часто описывают как полноценную реализацию Xe3.

Если говорить о AMD, то текущие дорожные карты предполагают, что основные мобильные процессоры пока останутся на архитектуре RDNA 3.5. Обновления iGPU до RDNA5, по всей видимости, затронут высокопроизводительные APU, а большая часть массового сегмента останется на старой графической архитектуре.