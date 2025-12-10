Запуск Poco X8 Pro приближается, поскольку устройство получило несколько важных сертификаций

Серия Poco X8 скоро появится на нескольких рынках, включая Индию. В преддверии ожидаемого запуска в базе данных индийской сертификационной платформы BIS появилась модель Poco X8 Pro, намекая на то, что её дебют может состояться совсем скоро.

Как видно выше, в базе данных индийской сертификационной платформы BIS появился новый телефон Poco с номером 2511FPC34I. Предполагается, что это может быть грядущий Poco X8 Pro. Глобальная версия этого телефона также была замечена на сертификационных платформах EEC и SGS.

Сообщается, что это будет переименованная версия телефона Redmi Turbo 5, который имеет аналогичный номер модели 2511FPC34I. Как обычно, в списке BIS не раскрыты никакие подробности о характеристиках новинки.

Ожидается, что Redmi Turbo 5 дебютирует в Китае либо к концу этого года, либо в начале января 2026 года. Этот телефон станет первым в мире устройством с чипом Dimensity 8500 и будет ориентирован исключительно на китайский рынок.

Согласно сообщениям, Redmi Turbo 5 получит 1,5K LTPS OLED-экран, аккумулятор емкостью 8000 или 9000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Он будет иметь металлическую рамку и корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68/69. Аналогичные характеристики могут быть и у Poco X8 Pro.

Ожидается, что вариант Poco X8 может стать переименованной версией Redmi Note 15 Pro 5G. По некоторым предположениям, этот телефон Redmi получит 6,83-дюймовый OLED LTPS-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, чипсет Dimensity 7400, тройной блок камер с основным 200-мегапиксельным датчиком, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельной макрокамерой. За автономность телефона будет отвечать аккумулятор емкостью 6580 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.