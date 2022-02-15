Nvidia отказывается раскрывать подробности о RTX 3090 Ti

Вторая половина февраля уже наступила, а дополнительной информации от Nvidia, касающейся ее GeForce RTX 3090 Ti, у нас пока нет. Информационное затишье усугубляется новым заявлением представителя Nvidia относительно статуса будущего флагманского графического процессора.

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«В настоящее время у нас нет дополнительной информации о RTX 3090 Ti, но мы свяжемся с вами, когда она появится», — заявила представитель Nvidia Джен Андерссон в заявлении The Verge.

В прошлом месяце Nvidia официально анонсировала RTX 3090 Ti с увеличенным числом ядер 10752 по сравнению с 10496 ядрами RTX 3090. В то время как Nvidia умалчивала о других деталях, она пообещала раскрыть больше информации о ценах и дате выпуска позже.

Сейчас уже февраль, а Nvidia по-прежнему отказывается делиться подробностями о RTX 3090 Ti, оставляя нам гадать, почему она задерживается. Но по совпадению в январе появилось сообщение о прекращении производства Nvidia RTX 3090 Ti из-за проблем с аппаратным обеспечением и прошивкой.

К сожалению, Nvidia так и не подтвердила, было ли это сообщение правдой или ложью. Однако, если быть точным, понятно, почему Nvidia задержалась так долго. Мы не знаем, насколько серьезны эти проблемы, но нет ничего необычного в том, что сбой продукта или ошибка задерживают запуск продукта на месяц или два.

Все, что мы официально знаем о RTX 3090 Ti, — это то, что она будет содержать больше ядер CUDA, чем стандартная RTX 3090, и будет иметь полностью активный кристалл GA102. Но, судя по более ранним слухам, 3090 Ti может включать обновление памяти кроме дополнительных ядер CUDA.

Основываясь на этих отчетах, RTX 3090 Ti может иметь обновленную память Micron GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с, что дает новому графическому процессору увеличение пропускной способности памяти на 9% по сравнению с 3090.

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Еще одним преимуществом новых модулей станет удвоение емкости с 1 ГБ до 2 ГБ. RTX 3090 Ti по-прежнему будет иметь 24 ГБ видеопамяти, но увеличенная емкость означает, что Nvidia больше не нужно размещать микросхемы памяти как сверху, так и снизу печатной платы. Это решение дало бы картам 3090 Ti более простую конструкцию печатной платы и лучшее охлаждение памяти.