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Астрономы раскрывают структуру Локального горячего пузыря с помощью eROSITA
LHB — это область с низкой плотностью, заполненная разреженным горячим газом с температурой в миллионы градусов, излучающим в основном мягкие рентгеновские лучи. Эта область окружает нашу Солнечную систему и является предметом изучения астрономов уже несколько десятилетий.

Учёные из Института внеземной физики Макса Планка (MPE) сделали новое открытие: крупномасштабный температурный градиент в Локальном горячем пузыре (LHB), который может быть связан с прошлыми взрывами сверхновых. Это важное открытие стало возможным благодаря данным глобального обзора неба eROSITA All-Sky Survey и представляет собой первый зафиксированный температурный градиент такого масштаба в LHB.

Локальный горячий пузырь — это область с крайне низкой плотностью, содержащая горячий газ с температурой в миллионы градусов, который излучает мягкие рентгеновские лучи. Эта область окружает Солнечную систему и давно привлекает внимание астрономов, стремящихся понять её происхождение и эволюцию. Новые исследования показали, что LHB имеет тенденцию распространяться вдоль галактических полюсов, так как горячий газ расширяется в направлении наименьшего сопротивления, отталкиваясь от плотного галактического диска.

Используя данные от eROSITA All-Sky Survey, исследователи из MPE разработали уникальную 3D-модель горячего газа в окрестностях Солнца. Эта модель позволила более точно определить протяжённость LHB и дала неожиданные результаты: был обнаружен межзвёздный туннель, соединяющий наш пузырь с соседним сверхпузырём в направлении созвездия Центавра. Этот межзвёздный туннель может быть частью более широкой сети горячих газовых структур, которые пронизывают галактику и поддерживают связь между различными участками межзвёздного пространства.

Учёные считают, что Солнце вошло в Локальный горячий пузырь относительно недавно, всего несколько миллионов лет назад. С учётом возраста Солнца, этот срок является сравнительно коротким. Положение Солнца в LHB, близкое к центральному, также кажется неслучайным: на фоне галактического движения и перемещения Солнечной системы такое положение, вероятно, связано с процессами, произошедшими миллионы лет назад в этом регионе космоса.

Создание обновлённой 3D-модели и открытие межзвёздного туннеля к созвездию Центавра представляют собой важные шаги на пути к пониманию структуры нашей галактической окрестности. Эти результаты не только углубляют наши знания о динамике LHB, но и поднимают вопросы о том, как подобные пузыри могут взаимодействовать и создавать сложные сети в межзвёздной среде. Эти данные планируется опубликовать в журнале Astronomy & Astrophysics, что подтверждает их значимость для научного сообщества.

Майкл Йенг, ведущий автор исследования, отмечает, что данные от eRASS1 (eROSITA All-Sky Survey) предоставляют наиболее детализированное изображение рентгеновского неба, доступное на сегодняшний день. Эта высокая чувствительность делает данные идеальным инструментом для исследования LHB и анализа его внутренней структуры. Новая съёмка позволяет выделить яркие рентгеновские структуры и увидеть температурные аномалии, которые ранее были недоступны для наблюдений.

#космос #астрономия #солнце #erosita all-sky survey
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