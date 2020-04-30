Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Фото с предстоящей презентации материнской платы ASRock для процессоров Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая позволит вернуть разгон на материнские платы без Z чипсета (B460 / H470).

реклама

Технология предположительно увеличит TDP процессора, что в следствие увеличит базовую частоту ядер процессора . Слайд показывает, что 65 Вт TDP процессоры будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт. То есть, мы получим частоту турбобуста для всех ядер.

реклама

Серии non-K процессоров официально являются "заблокированными" для разгона "камнями", поэтому эта технология может кардинально изменить подход Intel к позиционированию своих продуктов. Корпорация Intel не подтвердила возможность разгона процессоров без индекса K на официальных слайдах, опубликованных пару дней назад.

Стоит отметить, что AMD позволяет разгонять процессор на своих материнских платах B450/B350 и будущих B550, то же самое относится ко всем процессорам от "красных".

реклама