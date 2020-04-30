Компания ASRock намерена вернуть разгон процессоров Intel Core 10 поколения без индекса K в младших материнских платах
Фото с предстоящей презентации материнской платы ASRock для процессоров Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая позволит вернуть разгон на материнские платы без Z чипсета (B460 / H470).
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Технология предположительно увеличит TDP процессора, что в следствие увеличит базовую частоту ядер процессора . Слайд показывает, что 65 Вт TDP процессоры будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт. То есть, мы получим частоту турбобуста для всех ядер.
рекламаСерии non-K процессоров официально являются "заблокированными" для разгона "камнями", поэтому эта технология может кардинально изменить подход Intel к позиционированию своих продуктов. Корпорация Intel не подтвердила возможность разгона процессоров без индекса K на официальных слайдах, опубликованных пару дней назад.
Стоит отметить, что AMD позволяет разгонять процессор на своих материнских платах B450/B350 и будущих B550, то же самое относится ко всем процессорам от "красных".
рекламаНесколько дней назад были опубликованы изображения материнских плат MAXSUN B460 с интересными кнопками, предположительно отвечающими за авторазгон процессора.
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