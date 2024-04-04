Компания ASRock представила материнские платы Z790I Lightning WiFi и B760I Lightning WiFi Mini-ITX, которые обладают мощной производительностью и поддержкой процессоров Intel Core 14-го поколения K-серии.

Компания ASRock представила материнские платы Z790I Lightning WiFi и B760I Lightning WiFi Mini-ITX, которые обладают мощной производительностью и поддержкой процессоров Intel Core 14-го поколения K-серии. Они предлагают возможности разгона памяти DDR5-8600+ и являются отличным выбором для геймеров и энтузиастов мини-ПК, которые стремятся к максимальной производительности. Модель Z790I Lightning WiFi достигла четырех мировых рекордов по разгону с процессором Intel Core i9-14900KS, а B760I Lightning WiFi была награждена за свой исключительный дизайн и возможности разгона.

Материнские платы ASRock Z790I Lightning WiFi и B760I Lightning WiFi оснащены мощной системой питания с 14+1+1 фазами и улучшенной конструкцией для охлаждения. Они также поддерживают память DDR5-8600+ и обеспечивают надежное охлаждение, что позволяет достичь максимальной производительности процессоров. Z790I Lightning WiFi показала впечатляющую производительность в тесте Cinebench R23, достигнув 43 064 баллов.

Материнские платы Z790I Lightning WiFi и B760I Lightning WiFi используют высококачественные платы с низким уровнем потерь и оптимизированный дизайн памяти DDR5. Они также обеспечивают широкие возможности подключения с помощью слотов PCIe 5.0 x16, портов Phantom Gaming 2.5GbE LAN, 802.11ax Wi-Fi 6E и USB 3.2 Gen 2 Type-A/Type-C.

B760I Lightning WiFi была признана лучшей материнской платой на выставке CES 2024, благодаря своему исключительному дизайну и возможностям разгона. Профессиональный оверклокер Splave также использовал материнскую плату Z790I Lightning WiFi для установки мировых рекордов по разгону и достижения первого места на HWBOT.org.

В целом, материнские платы ASRock Z790I Lightning WiFi и B760I Lightning WiFi предлагают высокую производительность и возможности разгона памяти, что делает их идеальным выбором для геймеров и энтузиастов, которые ищут мощное решение для своих мини-ПК.