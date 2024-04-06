В общей совокупности оверклокер Splave занял 12 первых мест в различных рейтингах. Также ASRock выпустила B760I Lightning WiFi.

Компания ASRock выпустила две новые mini-ITX материнские платы для платформы Intel LGA 1700. Это продвинутые модели Z790I Lightning WiFi и B760I Lightning WiFi, оснащённые подсистемой питания 14+1+1 со 110-амперными сборками DrMOS, оптимизированные под новые процессоры Core 14-го поколения. В числе других достоинств и особенностей плат: 8-слойные печатные платы с более толстыми слоями меди, оптимизированная конструкция для разгона памяти и поддержка скоростей DDR5-8600, основной слот PCIe 5.0 x16, два слота Hyper M.2, 2,5-гигабитная проводной сетевой адаптер и Wi-Fi 6E, наличие USB 3.2 Gen2 Type-A и Type-C портов.

Источник изображения: ASRock

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Старшая модель на базе чипсета Z790 позволяет разгонять процессоры с разблокированным множителем, более того, она готова к рекордам. На рынке не так много материнских плат в малом форм-факторе, которые можно было бы использовать для экстремального разгона, Z790I Lightning WiFi пополняет этот ассортимент. Оверклокер, известный под псевдонимом Splave, установил на плате 4 мировых рекорда, используя жидкий азот и 14900KS, в общей совокупности специалист занял первые места в 12 рейтингах для 14900KS.

Источник изображения: ASRock

Мировые рекорды были установлены в одноядерных тестах Geekbench 3, 4, 5 и 6, когда процессор был разогнан до частоты выше 8 ГГц по P-ядрам. Также Splave обновил лучшие результаты для 14900KS в многопоточных тестах Geekbench 4, 5 и 6, Cinebench 2003, различных тестах GPU PI for CPU. В дополнение к этому компания показала разгон памяти до 8600 МТ/с и результаты тестов 14900KS в Cinebench R23 уже без азота — процессор набрал 43064 балла.