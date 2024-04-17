В одной из моделей есть встроенная Wi-Fi антенна.

Источник изображения: ASRock

ASRock представила пару 180-герцовых игровых мониторов с IPS панелями диагональю 27 дюймов и разрешением QHD — это модели PG27QFT2A и PG27QFT1B, сообщает TechPowerUp.

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Модель PG27QFT2A. Источник изображения: ASRock

Мониторы позиционируются не только как отличный выбор для любителей игр, они подойдут и создателям контента: обе модели обладают сертификатом VESA DisplayHDR 400, 90-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3 и 99-процентным покрытием sRGB. Любители динамичных игр оценят высокую частоту обновления и малое время отклика в 1 миллисекунду (MPRT), заявлена совместимость с технологией AMD FreeSync.

Модель PG27QFT2B. Источник изображения: ASRock

В числе отличий модели ASRock PG27QFT2A от PG27QFT1B встроенная антенна Wi-Fi 7 с пиковым усилением до 7 дБи, дизайн, конструкция подставки, которая позволяет регулировать высоту, поворот и наклон. В PG27QFT1B можно регулировать только наклон. Для подключения оба монитора оснащаются парой HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, есть аудиоразъём для наушников.

Цены не уточняются.