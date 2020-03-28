Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Праздник во время самоизоляции продолжается - CD Projekt дарит уникальные подарки, а в Steam появилось еще больше игр напрокат

для раздела Блоги
+
RTX 2080 Ti - цена снижена на порядок в Ситилинке
Успей на SuperSALE в Ситилинке
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

GOG galaxy

Польская холдинговая компания CD Projekt дарит всем желающим уникальные подарки. И нет, это на сей раз не просто игры, а кое-что более утонченное и коллекционное.

реклама

Компания, подарившая нам "Ведьмака" и отличную площадку GOG.com, решила порадовать фанатов сборниками высококачественной музыки и шикарными артами по различным играм. И все это CD Projekt назвали "Вторым весенним набором", раздача которого проходит в рамках весенней распродажи в GOG и завершится 29 марта в 16:00 по московскому времени. Кстати говоря, распродажа просто отличная, на все игры действуют огромные скидки.

реклама

Итак, что же все-таки нам дарят добрые братья-поляки? Артбуки по таким замечательным играм как  Pathfinder: Kingmaker и Shadow Tactics: Blades Of The Shogun; а также саундтреки для Neverwinter Nights в качестве Flac и MP3 и целый отдельный сборник музыки по этой игре. Но и это еще не все! Не забудьте ухватить коллекцию аватаров и обоев по таким замечательным играм как Frostpunk, Children Of Morta и Moonlighter.

Steam

На площадке Гейба стала бесплатной игра The Council - Episode 1: The Mad Ones. За это стоит поблагодарить Focus Home Interactive. Если вам понравится первый эпизод, вы можете приобрести игру целиком по весьма вкусной цене. Предложение действительно до 30 марта.

реклама

А также до 1 апреля любой пользователь Steam может вдоволь наиграться в командный тактический шутер Insurgency: Sandstorm, который уважают любители хардкора и реализма. На игру также действует 50% скидка. А если вы противник Arma-клонов, то в качестве альтернативы оригинальная АRMA 3 также продается по сверхнизкой цене, очень советую присмотреться.

реклама

А вот теперь с бесплатными подарками, увы, закончили. Если вы пропустили более 50 бесплатных игр с разных платформ, то советую заглянуть в прошлый выпуск вестей.

реклама


Перейдем к лучшим скидкам на лучшие эксклюзивы магазина...

Специально для читателей я проанализировал все предложения в магазине и предлагаю вашему вниманию лучшие эксклюзивы GOG galaxy, ну и просто отличные игры, которые можно приобрести сейчас по лучшим ценам:

Спешите, ведь до конца распродажи остается меньше суток!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
3
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
39
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
16
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
16
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
93
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
40
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
10
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 39
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 50
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай переходит на отечественную операционную систему и собственные процессоры – начался массовый отказ от американских технологий
120
Эти пять моделей смартфонов Xiaomi не получат Android 10
11
Россияне уже оставляют отзывы о приставке PlayStation 5
35
The Witcher 3 получил трассировку лучей — новые ощущения обеспечены
26
SSD против жёстких дисков – что лучше купить в 2020 году по мнению экспертов Нardwaretimes
20
Праздник самоизоляции продолжается - Steam раздает еще 45 игр бесплатно
17
Флагманский Intel Core i9-10900K не смог обойти AMD Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5
70
Анонсирована прошивка EMUI 10.1 – что нового
+
Праздник самоизоляции - Steam раздает сразу 6 игр бесплатно
19
Трассировка лучей станет доступна на актуальных видеокартах AMD Radeon
10
Сколько денег получает глава AMD Лиза Су – одна из самых богатых женщин планеты с состоянием 500 миллионов долларов
14
Intel нашла бесплатный способ увеличить производительность видеокарт AMD и NVIDIA в играх
12
Blackview устроит крупную распродажу в честь дня рождения AliExpress
3
Обновлённая версия легендарного телефона Nokia 5310 XpressMusic выходит в России
6
Nvidia позволила использовать технологию RTX на видеокартах AMD
9
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition появился на Ebay
16
Вылетов больше не будет: NVIDIA выпустила Hotfix для драйвера 445.75
32
Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
10
Лучший процессор для среднестатистического пользователя по версии hardwaretimes.com
26
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 будут представлены на Computex 2020
18

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
39
Mount & Blade 2: Bannerlord, который роняет 8 ядер - предрелизное полное тестирование производительности
46
Компьютер в столе - тестируем и выясняем, можно ли на нем жарить яичницу
49
Разбираем геймпад Xbox Elite Series 2
17
Игры 65+, в рамках Программы Самоизоляции Пенсионеров для борьбы с коронавирусом
26
Компьютерные цены прошлого века (2001 год окончание) часть 4
6
ТОП 5 уникальных находок с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Виртуальная реальность с AliExpress
3
Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
3
Тур по компьютерным фабрикам Тайваня, самое время для экскурсий – решил американский энтузиаст Стив Бёрк
+

Сейчас обсуждают

_Spiker_
23:09
Так у нас никто им болеть и не будет ) диагноз то будет стоять ОРВИ )
Продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere сдвигаются на конец 2020 года
nonses84
23:06
Вот и я смотрю нам активно пытаются навязать эти недо лучи
Nvidia позволила использовать технологию RTX на видеокартах AMD
_Spiker_
23:06
Tes4, most wanted, crysis , первый assassin's creed эх были времена
Продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere сдвигаются на конец 2020 года
nonses84
23:04
Один я играю в игры без лучей? Чета не в одной из моих игр у меня их нет и не чего же не случилось, дальше геймплеем наслаждаюсь
Nvidia позволила использовать технологию RTX на видеокартах AMD
mimigen
22:58
Не хотелось бы здесь про Зелота. Да и что-то мне подсказывает, что именно ему безразлична "травля". Возможно, выгодна. Я с 7 марта удалил одних оскорблений в блогах в его адрес десятки, если не сотни....
Doom Eternal против 40 видеокарт пенсионного возраста – на что способны «старички» 5-летней давности по версии Тechspot
Юрий Слюсарь
22:55
Вы о чем ахаха
Doom Eternal против 40 видеокарт пенсионного возраста – на что способны «старички» 5-летней давности по версии Тechspot
Сергей Боровой
22:51
всё очень просто - графика дно, там ей ничего не надо
Doom Eternal против 40 видеокарт пенсионного возраста – на что способны «старички» 5-летней давности по версии Тechspot
E1nher1
22:48
Спасибо, ценю. Мне просто не нравится, что кто-то когда-то зафорсил травить Зелота. Я пытаюсь поправлять репутацию многих авторов и работников сайта, потому что для многих из нас деятельность на сайте...
Doom Eternal против 40 видеокарт пенсионного возраста – на что способны «старички» 5-летней давности по версии Тechspot
mimigen
22:47
А что должен предложить Вам этот админ? Повлиять на возможность автора создавать новости, отвечать за их качество или заставить уважать автора своих читателей в полномочия админа не входит. Впиливание...
SSD против жёстких дисков – что лучше купить в 2020 году по мнению экспертов Нardwaretimes
Grotlon
22:45
Это было известно еще год назад.
Флагманские модели Intel Rocket Lake и Tiger Lake получат 8 ядер и новую архитектуру — новые подробности о будущих процессорах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем