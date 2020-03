Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

GOG galaxy

Польская холдинговая компания CD Projekt дарит всем желающим уникальные подарки. И нет, это на сей раз не просто игры, а кое-что более утонченное и коллекционное.

реклама

Компания, подарившая нам "Ведьмака" и отличную площадку GOG.com, решила порадовать фанатов сборниками высококачественной музыки и шикарными артами по различным играм. И все это CD Projekt назвали "Вторым весенним набором", раздача которого проходит в рамках весенней распродажи в GOG и завершится 29 марта в 16:00 по московскому времени. Кстати говоря, распродажа просто отличная, на все игры действуют огромные скидки.

реклама

Steam

Итак, что же все-таки нам дарят добрые братья-поляки? Артбуки по таким замечательным играм как Pathfinder: Kingmaker и Shadow Tactics: Blades Of The Shogun; а также саундтреки для Neverwinter Nights в качестве Flac и MP3 и целый отдельный сборник музыки по этой игре. Но и это еще не все! Не забудьте ухватить коллекцию аватаров и обоев по таким замечательным играм как Frostpunk, Children Of Morta и Moonlighter.

На площадке Гейба стала бесплатной игра The Council - Episode 1: The Mad Ones. За это стоит поблагодарить Focus Home Interactive. Если вам понравится первый эпизод, вы можете приобрести игру целиком по весьма вкусной цене. Предложение действительно до 30 марта.

реклама

А также до 1 апреля любой пользователь Steam может вдоволь наиграться в командный тактический шутер Insurgency: Sandstorm, который уважают любители хардкора и реализма. На игру также действует 50% скидка. А если вы противник Arma-клонов, то в качестве альтернативы оригинальная АRMA 3 также продается по сверхнизкой цене, очень советую присмотреться.

реклама

А вот теперь с бесплатными подарками, увы, закончили. Если вы пропустили более 50 бесплатных игр с разных платформ, то советую заглянуть в прошлый выпуск вестей.

реклама

Перейдем к лучшим скидкам на лучшие эксклюзивы магазина...

Специально для читателей я проанализировал все предложения в магазине и предлагаю вашему вниманию лучшие эксклюзивы GOG galaxy, ну и просто отличные игры, которые можно приобрести сейчас по лучшим ценам:

Спешите, ведь до конца распродажи остается меньше суток!