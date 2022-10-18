Отложили чтобы сделать игру лучше





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Еще во время церемонии вручения премии Game Awards 2017 был анонсирован новый уникальный FPS-файтинг под названием Witchfire. Несколько месяцев назад игра наконец-то получила дату релиза, заявив, что она должна выйти до конца года. Теперь это не так - однако по весьма интересной причине.

Объявив об этом в своем блоге, креативный директор студии The Astronauts Адриан Хмиеларж сказал: "В сообщении в блоге с трейлером Summer game Fest мы написали: Мы нацелены на 4 квартал 2022 года. Но мы не выпустим игру, даже в Early Access, пока не будем довольны тем, что у нас есть. У вас есть только один шанс произвести первое впечатление, и мы уважаем ваше время и деньги".

Хмиеларж продолжил: "Сейчас только вторая неделя 4 квартала 2022 года, но я появился здесь раньше, чтобы сказать вам: мы не собираемся запускаться в Early Access в 4 квартале 2022 года. Теперь мы нацелились на начало 2023 года".

К счастью, причина задержки, похоже, положительная, и Хмиеларж заявляет: "Обычно игры не успевают к намеченной дате просто потому, что разработчики недооценивают время, необходимое для создания хорошей игры. Здесь все просто. Пока мы не определились на 100% с днем, месяцем или даже годом, мы можем признать, что выпустим игру позже, чем предполагалось. Однако в нашем случае причина в другом. И эта причина заключается в том, что мы переработали основной игровой процесс".

Хмиеларж очень подробно описывает многие основные изменения, внесенные в Witchfire, однако суть их сводится к следующему: бои и исследование были переведены с аренного типа на полуоткрытый мир, а одним из самых больших изменений стало устранение барьеров по всему миру, что делает игровой процесс более плавным.

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Witchfire - довольно уникальная и интригующая игра, и то, что разработчики готовы внести столько изменений так близко к релизу, свидетельствует о желании студии сделать эту игру лучшей из всех возможных.