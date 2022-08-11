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В процессорах Intel Core 10-го, 11-го и 12-го поколения нашли новую аппаратную уязвимость
ÆPIC Leak - архитектурная ошибка процессора, затрагивающая процессоры Intel Core 10-го, 11-го и 12-го поколения
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В последние годы процессоры семейства x86 были уязвимы для многих атак. С появлением Spectre и Meltdown мы стали свидетелями того, как атаки по боковым каналам поразили конструкции как AMD, так и Intel. Однако вчера мы узнали, что хакеры способны использовать последние процессоры Intel Core 10-го, 11-го и 12-го поколения с помощью новой ошибки процессора под названием ÆPIC Leak. Названная в честь Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC), который обрабатывает запросы прерываний для регулирования многопроцессорной обработки, утечка заявлена как первая "ошибка процессора, способная архитектурно раскрыть конфиденциальные данные".

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Исследователи Пьетро Боррелло (Римский университет Сапиенца), Андреас Коглер (Технологический институт Граца), Мартин Шварцль (Грац), Мориц Липп (Amazon Web Services), Даниэль Грусс (Технологический университет Граца) и Михаэль Шварц (Центр информационной безопасности имени Гельмгольца CISPA) обнаружили этот дефект в процессорах Intel.ÆPIC Leak - это первая ошибка в процессоре, способная архитектурно раскрыть конфиденциальные данные. Она использует уязвимость в последних моделях процессоров Intel для утечки секретов из самого процессора: в большинстве процессоров Intel 10-го, 11-го и 12-го поколения неопределенный диапазон APIC MMIO некорректно возвращает устаревшие данные из иерархии кэша. В отличие от атак на переходное выполнение, таких как Meltdown и Spectre, ÆPIC Leak является архитектурной ошибкой: конфиденциальные данные раскрываются напрямую, не полагаясь на какой-либо (шумный) побочный канал. ÆPIC Leak похожа на неинициализированное чтение памяти в самом процессоре.

Для доступа к APIC MMIO требуется привилегированный злоумышленник (администратор или root). Таким образом, большинство систем защищены от ÆPIC Leak. Однако системы, полагающиеся на SGX для защиты данных от привилегированных злоумышленников, будут подвержены риску, а значит, должны быть пропатчены. Вы можете опробовать уязвимость, поскольку ее демонстрация была открыта Грацким технологическим институтом здесь. В настоящее время у нас нет информации о патче, но Intel была поставлена в известность в декабре 2021 года. Уязвимость имеет тег CVE CVE-2022-21233, ее можно избежать, отключив APIC MMIO или избегая SGX.

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#æpic leak
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