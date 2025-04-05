Компания Microsoft представила систему live-патчей для Windows 11 Enterprise, позволяющую устанавливать критические обновления без перезагрузки системы

Microsoft сделала важный шаг в обновлении операционных систем, представив технологию «горячих» патчей для Windows 11 Enterprise версии 24H2. Теперь критические обновления безопасности можно устанавливать без необходимости перезагружать компьютер. Эта функция, называемая hotpatch, доступна для устройств с процессорами AMD и Intel архитектуры x64.

Новая система работает по квартальному циклу. Четыре раза в год — в январе, апреле, июле и октябре — выходят полноценные обновления с новыми функциями, требующие перезагрузки. В последующие два месяца после каждого такого обновления выпускаются «горячие» патчи, содержащие только исправления безопасности и не требующие перезапуска системы. Это сокращает количество обязательных перезагрузок с двенадцати до четырех в год.

Для использования технологии организациям потребуется подписка Microsoft, включающая Windows 11 Enterprise или Windows 365 Enterprise, а также устройства с версией ОС не ниже 26100.2033. Управление обновлениями осуществляется через Microsoft Intune, где ИТ-администраторы могут настроить политику обновлений с поддержкой hotpatch.

Пока что система live-патчей доступна только для устройств на процессорах Intel и AMD. Для Arm-устройств эта функция находится в стадии публичной предварительной версии и требует дополнительной настройки. Эксперты предполагают, что в будущем подобная технология может появиться и в домашних версиях Windows 11.