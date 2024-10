В этом обновлении игрокам предлагается исследовать новый регион на Севере и справиться с трудными условиями выживания.

The Way of Winter является самым крупным обновлением сюжета с момента выхода игры Once Human. Основной упор в этом обновлении сделан на хардкорное многопользовательское выживание на севере. Игроки, желающие пройти сценарий, будут перемещены в самую северную часть Налкота, где им предстоит столкнуться с новыми девиантами, с которыми им придется сражаться. Однако, девианты - не единственная опасность в этом регионе, так как там также располагается фракция Стервятников, которая стремится установить свое господство над регионом. Сценарий "Путь зимы" будет длиться в общей сложности 35 дней и будет состоять из четырех различных этапов, предлагая игрокам множество заданий. Важно отметить, что это самое значительное обновление для игры с момента ее выхода и оно обещает доставить игрокам много нового контента и увлекательного геймплея.