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ddr22
Shadows of the Damned: Hella Remastered получила официальную дату выхода
Это эксцентричное рок-н-ролльное приключение будет доступно на Steam, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.

Shadows of the Damned: Hella Remastered наконец-то получила официальную дату выхода. Игра будет доступна на Steam, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch с 31 октября 2024 года. Предзаказы для всех платформ уже открыты, за исключением Nintendo Switch. Команда также обещает скоро объявить даты релиза для него.

31 июля компания Grasshopper Manufacture проведет прямую трансляцию Grasshopper Direct, на которой фанаты смогут узнать больше о грядущей игре. На мероприятии будут присутствовать Синдзи Миками, продюсер Shadow of the Damned, Suda51 и другие члены команды, которые ответят на вопросы самых преданных поклонников и расскажут о разработке игры.

В ремастере Shadows of the Damned добавлены новые возможности, включая новые костюмы. В режиме «Игра плюс+» оружие и внешний вид переносятся в следующее прохождение, где сложность повышается, но персонаж становится сильнее. Игра поддерживает 60 FPS и 4K, за исключением версии для Nintendo Switch, которая будет работать на 30 FPS.

Игроки в Shadows of the Damned: Hella Remastered возьмут на себя роль Гарсио Хотспура, охотника на демонов, который отправляется в путешествие по Аду, чтобы спасти свою возлюбленную от короля демонов. Вместе с ним будет его верный помощник, череп Джонсон, который будет давать комические комментарии во время исследования Ада. В игре присутствует элемент тьмы, который делает демонов сильнее, но силы Гарсио возрастают, когда они освещены светом и используют свое оружие.

#shadows of the damned: hella remastered
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