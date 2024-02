"Pentiment" и "Grounded" от Obsidian Entertainment, "Hi-Fi RUSH" от Tango Gameworks/Bethesda Softworks и "Sea of Thieves" от Rare выходят на платформы Nintendo Switch и Sony PlayStation.

Компания Xbox стремится привлечь больше игроков, предлагая им доступ к любимым играм на разных платформах. Эти новые игры присоединяются к уже известным франшизам, таким как Minecraft, Call of Duty, Overwatch и Diablo, которые уже покорили игроков на разных платформах. Xbox также обещает продолжать предлагать флагманские игры и поддерживать совместимость с библиотекой игр, включая кросс-игру и надежные облачные функции. Компания также сообщает о предстоящих релизах игр, таких как Senua's Saga: Hellblade II, Avowed и Indiana Jones and the Great Circle.