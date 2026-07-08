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Стали известны предварительные цены смартфонов линейки Google Pixel 11
Ряд модификаций станет дороже.
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Компания Google готовится к предстоящему запуску своей новой линейки смартфонов Pixel 11, информация о ценниках которых появилась в сети Интернет, пишет издание GSMArena.

Рендер Google Pixel 11 Pro XL. Источник фото: GSMArena/OnLeaks/Android Headlines

Сообщается, что в новой серии базовыми моделями станут версии с 256 ГБ постоянной памяти, тогда как предшествующая линейка имела варианты на 128 ГБ. Стоимость 256-ГБ Pixel 11 и Pixel 11 Pro останется прежней, тогда как Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold станут дороже на 100 евро.

Модель
Хранилище
Цена (EUR) Цена (GBP)
Pixel 11 256 ГБ €999 £879
Pixel 11 512 ГБ €1 129 £999
Pixel 11 Pro 256 ГБ €1 199 £1 079
Pixel 11 Pro 512 ГБ €1 329 £1 199
Pixel 11 Pro 1 ТБ €1 589 £1 429
Pixel 11 Pro XL 256 ГБ €1 399  £1 279
Pixel 11 Pro XL 512 ГБ €1 529 £1 399
Pixel 11 Pro XL 1 ТБ €1 789 £1 629
Pixel 11 Pro Fold 256 ГБ €1 999  £1 799 
Pixel 11 Pro Fold 512 ГБ €2 129 £1 919
Pixel 11 Pro Fold 1 ТБ €2 389 £2 149
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Pixel 11 будет предлагаться в чёрном, сером, розовом и зелёном цветовых оформлениях, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL станут доступны в чёрном, белом, зелёном и бежево-розовом цветах, а Pixel 11 Pro Fold дебютирует в чёрной и зелёной цветовых версиях. Отмечается, что вариант на 1 ТБ для всех моделей может быть представлен только в чёрном цвете.

Ожидается, что анонс Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и складного Pixel 11 Pro Fold состоится 11 августа. В этот же день стартуют и предварительные заказы, тогда как в продажу новинки поступят 20 августа.

#google pixel 11
Источник: gsmarena.com
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