Компания Google готовится к предстоящему запуску своей новой линейки смартфонов Pixel 11, информация о ценниках которых появилась в сети Интернет, пишет издание GSMArena.
Сообщается, что в новой серии базовыми моделями станут версии с 256 ГБ постоянной памяти, тогда как предшествующая линейка имела варианты на 128 ГБ. Стоимость 256-ГБ Pixel 11 и Pixel 11 Pro останется прежней, тогда как Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold станут дороже на 100 евро.
|Модель
|Хранилище
|Цена (EUR)
|Цена (GBP)
|Pixel 11
|256 ГБ
|€999
|£879
|Pixel 11
|512 ГБ
|€1 129
|£999
|Pixel 11 Pro
|256 ГБ
|€1 199
|£1 079
|Pixel 11 Pro
|512 ГБ
|€1 329
|£1 199
|Pixel 11 Pro
|1 ТБ
|€1 589
|£1 429
|Pixel 11 Pro XL
|256 ГБ
|€1 399
|£1 279
|Pixel 11 Pro XL
|512 ГБ
|€1 529
|£1 399
|Pixel 11 Pro XL
|1 ТБ
|€1 789
|£1 629
|Pixel 11 Pro Fold
|256 ГБ
|€1 999
|£1 799
|Pixel 11 Pro Fold
|512 ГБ
|€2 129
|£1 919
|Pixel 11 Pro Fold
|1 ТБ
|€2 389
|£2 149
Pixel 11 будет предлагаться в чёрном, сером, розовом и зелёном цветовых оформлениях, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL станут доступны в чёрном, белом, зелёном и бежево-розовом цветах, а Pixel 11 Pro Fold дебютирует в чёрной и зелёной цветовых версиях. Отмечается, что вариант на 1 ТБ для всех моделей может быть представлен только в чёрном цвете.
Ожидается, что анонс Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и складного Pixel 11 Pro Fold состоится 11 августа. В этот же день стартуют и предварительные заказы, тогда как в продажу новинки поступят 20 августа.