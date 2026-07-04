Новинки должны быть представлены 22 июля.

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску целого ряда мобильных устройств, включая складные смартфоны Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8, а также смарт-часы Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra 2, европейские ценники которых по сравнению с предшественниками заметно увеличатся, пишет издание GSMArena со ссылкой на материал WinFuture.de.

Сообщается, что цена Galaxy Z Fold8 Ultra с 256-ГБ накопителем в Европе стартует от 2199 евро, что на 100 евро больше на фоне стоимости Galaxy Z Fold7, за версию с 512-ГБ попросят 2399 евро (+180 евро), а за 1-ТБ — 2799 евро (+280 евро).

Рендер Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Источник фото: GSMArena

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Стоимость более широкой модели, Galaxy Z Fold8, будет начинаться от 1999 евро за модификацию с накопителем на 256 ГБ, вариант на 512 ГБ оценили в 2199 евро, а за версию на 1 ТБ придётся отдать 2599 евро. Цена Galaxy Z Flip8 составит 1299 и 1499 евро за конфигурацию с хранилищем на 256 и 512 ГБ соответственно — это на 100 и 180 евро выше по сравнению с Flip7.

Ценник смарт-часов Galaxy Watch Ultra 2 LTE по сравнению с предшественником увеличится на 50 евро, достигнув 749 евро, стандартные версии Galaxy Watch9 40 мм и Galaxy Watch9 44 мм будут предлагаться за 409 и 439 евро соответственно, что на 40 и 30 евро дороже стоимости моделей предыдущего поколения, а варианты с LTE оценили в 459 и 489 евро, что на 50 и 30 евро больше.

Ожидается, что Samsung официально представит свои новые мобильные устройства в рамках мероприятия Galaxy Unpacked в Лондоне 22 июля текущего года.