Совсем недавно эксперт YouTube-канала NJ Tech продемонстрировал разницу в производительности GeForce RTX 5060 при использовании PCIe версий 5.0, 4.0 и 3.0, а в свежем видеоролике решил протестировать Radeon RX 9060 XT в похожих условиях.
Для тестов использовалась сборка, оснащённая процессором Intel Core i5-12400F и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, которая в разрешении 4K обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/0,1% low:
- Forza Horizon 6 (пресет Extreme, RT выкл., FSR 4.1): PCIe 3.0 – 69 fps/58 fps, PCIe 4.0 – 69 fps/58 fps, PCIe 5.0 – 70 fps/58 fps
- Crimson Desert (пресет Cinematic, FSR 4.1): PCIe 3.0 – 49 fps/36 fps, PCIe 4.0 – 50 fps/32 fps, PCIe 5.0 – 49 fps/37 fps
- Gothic 1 Remake (очень высокие настройки, FSR 4.1): PCIe 3.0 – 53 fps/39 fps, PCIe 4.0 – 53 fps/44 fps, PCIe 5.0 – 53 fps/39 fps
- Resident Evil Requiem (максимальные настройки, RT выкл., пряди волос вкл., FSR 4.1): PCIe 3.0 – 72 fps/47 fps, PCIe 4.0 – 73 fps/48 fps, PCIe 5.0 – 73 fps/48 fps
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight (пресет Epic, FSR 4.1): PCIe 3.0 – 45 fps/29 fps, PCIe 4.0 – 45 fps/31 fps, PCIe 5.0 – 45 fps/25 fps
- Cyberpunk 2077 (пресет Ultra, RT выкл., FSR 4.1): PCIe 3.0 – 58 fps/40 fps, PCIe 4.0 – 58 fps/41 fps, PCIe 5.0 – 58 fps/36 fps
- Cronos: The New Dawn (пресет Epic, FSR 4.1): PCIe 3.0 – 49 fps/38 fps, PCIe 4.0 – 49 fps/18 fps, PCIe 5.0 – 49 fps/36 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (очень высокие настройки, FSR 4.1): PCIe 3.0 – 45 fps/38 fps, PCIe 4.0 – 45 fps/37 fps, PCIe 5.0 – 46 fps/39 fps
- Horizon Zero Dawn Remastered (очень высокие настройки, FSR 4.1): PCIe 3.0 – 77 fps/50 fps, PCIe 4.0 – 77 fps/49 fps, PCIe 5.0 – 77 fps/49 fps
Результаты тестов показывают, что разницы в средней частоте кадров на RX 9060 XT при использовании PCIe версий 5.0, 4.0 и 3.0 практически нет. Интересно, что GeForce RTX 5060 при аналогичных условиях показала падение fps в ряде случаев, что может объясняться тем, что данная видеокарта ограничена 8 линиями PCIe 5.0, тогда как RX 9060 XT имеет 16 линий.