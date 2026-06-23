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Энтузиаст протестировал RX 6700 XT в паре с Ryzen 7 5800X в ряде современных игр
Сборку снабдили 32 ГБ ОЗУ DDR4.
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В связи с неблагоприятной ситуацией на компьютерном рынке некоторые геймеры не спешат приобретать современные модели видеокарт, стоимость которых заметно увеличилась, ограничиваясь видеоадаптерами прошлых поколений, один из которых протестировал в своём свежем видео энтузиаст YouTube-канала ProYamYamPC.

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

Тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 7 5800X, видеокартой Radeon RX 6700 XT и 32 ГБ оперативной памяти DDR4, добилась следующих результатов средней частоты кадров/1% low:

  • Forza Horizon 6 (высокие настройки): 1080p – 73 fps/62 fps, 1440p – 61 fps/53 fps
  • Battlefield 6 (средние настройки, высокое качество текстур): 1080p – 101 fps/62 fps, 1440p – 70 fps/39 fps
  • Crimson Desert (средние настройки, качество текстур Ultra): 1080p – 57 fps/47 fps, 1440p – 45 fps/37 fps
  • Resident Evil Requiem (настройки Normal): 1080p – 87 fps/78 fps, 1440p – 59 fps/52 fps
  • Dying Light: The Beast (низкие настройки): 1080p – 55 fps/50 fps, 1440p – 37 fps/34 fps
  • ARC Raiders (высокие настройки): 1080p – 91 fps/53 fps, 1440p – 73 fps/55 fps
  • Cyberpunk 2077 (средние настройки RT, FSR Quality): 1080p – 48 fps/32 fps, 1440p – 34 fps/23 fps
  • Indiana Jones and the Great Circle (средние настройки, FSR Quality): 1080p – 92 fps/77 fps, 1440p – 73 fps/61 fps
  • Doom: The Dark Ages (высокие настройки, FSR Quality): 1080p – 74 fps/58 fps, 1440p – 55 fps/43 fps
  • Counter-Strike 2 (средние настройки): 1080p – 280 fps/112 fps, 1440p – 275 fps/117 fps
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege (средние настройки): 1080p – 210 fps/165 fps, 1440p – 143 fps/117 fps

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

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В целом, Radeon RX 6700 XT в паре с Ryzen 7 5800X обеспечивает высокие показатели fps в современных играх как в разрешении 1080p, так и 1440p, хотя в ряде случаев для этого приходится снижать качество графической составляющей.

#ryzen 7 5800x #radeon rx 6700 xt
Источник: youtube.com
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