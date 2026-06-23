Информатор раскрыл возможные планы AMD.

Предыдущие слухи указывали на то, что видеокарты следующего поколения от AMD и Nvidia выйдут примерно в одно и то же время, но не ранее 2028 года, тогда как свежая утечка от Moore's Law Is Dead говорит о том, что видеоадаптеры на базе RDNA 5 дебютируют раньше, чем предполагалось, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: HD Tecnología

Как утверждает информатор, ссылаясь на участников рынка, первые игровые видеокарты RDNA 5 будут доступны партнёрам AMD уже в середине 2027 года. Это означает, что видеоадаптеры AMD следующего поколения получат широкое распространение к концу следующего года.

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Если информация подтвердится, то видеокарты AMD на основе архитектуры RDNA 5 дебютируют на несколько месяцев раньше по сравнению с моделями Nvidia GeForce RTX 60, запуск которых ожидается лишь в начале 2028 года, и станут ответом на серию GeForce RTX 50 Super, по слухам, дебютирующую в конце текущего или первом квартале следующего года.