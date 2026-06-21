Видеокарта Radeon RX 580 дебютировала в 2017 году, и её обладатели могут испытывать трудности с запуском современных игр в Windows 11, но в Linux такие проблемы встречаются реже, что и продемонстрировал эксперт YouTube-канала NJ Tech.
Для своих тестов он использовал 8-ГБ версию Radeon RX 580, работающую совместно с процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, а также Windows 11 версии 25H2 и Linux-дистрибутив CachyOS с патчем для увеличения fps при ограниченном объёме VRAM. В разрешении 1080p тестовая сборка обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/0,1% low:
- 007 First Light (высокое качество текстур, низкие настройки, FSR Quality): Windows 11 – сбой, CachyOS – 54 fps/49 fps
- Forza Horizon 6 (низкие настройки): Windows 11 – не запустилась, CachyOS – 71 fps/50 fps
- Doom: The Dark Ages (пресет Handheld, FSR Quality): Windows 11 – ошибка запуска, CachyOS – 41 fps/28 fps
- Indiana Jones and the Great Circle (низкие настройки, FSR Quality): Windows 11 – ошибка запуска, CachyOS – 48 fps/43 fps
- Alan Wake 2 (качество текстур Ultra, низкие/средние настройки, FSR Quality): Windows 11 – 16 fps/9 fps, CachyOS – 33 fps/28 fps
- Cronos: The New Dawn (высокое качество текстур, низкие настройки): Windows 11 – 31 fps/12 fps, CachyOS – 43 fps/33 fps
- Resident Evil Requiem (высокое качество текстур, очень низкие настройки): Windows 11 – 61 fps/47 fps, CachyOS – 69 fps/55 fps
- Counter-Strike 2 (низкие настройки): Windows 11 – 218 fps/102 fps, CachyOS – 201 fps/100 fps
- The Last of Us Part II Remastered (очень высокое качество текстур, низкие настройки): Windows 11 – 51 fps/45 fps, CachyOS – 56 fps/51 fps
- Gothic 1 Remake (низкие настройки): Windows 11 – 33 fps/29 fps, CachyOS – 36 fps/32 fps
- Cyberpunk 2077 (высокое качество текстур, низкие настройки): Windows 11 – 54 fps/38 fps, CachyOS – 55 fps/48 fps
- Marvel Rivals (низкие настройки): Windows 11 – 54 fps/15 fps, CachyOS – 53 fps/41 fps
- Warhammer 40000: Space Marine 2 (качество текстур Ultra, низкие настройки): Windows 11 – 43 fps/34 fps, CachyOS – 44 fps/37 fps
- Warframe (средние настройки): Windows 11 – 74 fps/22 fps, CachyOS – 72 fps/63 fps
Как показывают тесты, Linux-дистрибутив позволил запустить на Radeon RX 580 8 ГБ целый ряд современных игр, включая 007 First Light, Forza Horizon 6, Indiana Jones and the Great Circle и Doom: The Dark Ages, тогда как ОС Windows 11 этого сделать не смогла. Кроме того, в большинстве случаев CachyOS позволила RX 580 обеспечить более высокий fps (от +2 до +106 %), в то время как заметное преимущество Windows 11 наблюдалось лишь в Counter-Strike 2 (+8 %).