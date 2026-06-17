В связи с новыми слухами о предстоящем запуске линейки игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 Super информатор YouTube-канала Moore's Law Is Dead (MLID) в своём свежем видеоролике вновь заговорил о конкурирующих моделях от AMD, в частности о Radeon RX 9080 XT, пишет издание NotebookCheck.
По словам информатора, Radeon RX 9080 XT, которая могла бы стать ответом на запуск производительных моделей серии GeForce RTX 50 Super, может не выйти вовсе, что связано с высокими ценами на память GDDR7. Ранее сообщалось, что RX 9080 XT может получить 32 ГБ видеопамяти GDDR7.
Как отмечает MLID, возможно, AMD не захочет терять преимущество в цене за счёт моделей с более дешёвой памятью GDDR6, тогда как видеоадаптеры Nvidia оснащаются чипами GDDR7, стоимость которых выше. В связи с этим более логичным шагом для AMD было бы обновление существующей линейки видеокарт Radeon RX 9000 – компания могла бы увеличить объём видеопамяти GDDR6 и повысить тактовую частоту для конкуренции с существующими и будущими моделями Nvidia.
Издание отмечает, что в настоящее время ценники видеокарт AMD заметно ниже по сравнению с видеоадаптерами Nvidia — например, RX 9070 XT с 16 ГБ GDDR6 предлагается на Amazon за 700 долларов США или даже чуть меньше, тогда как RTX 5070 Ti с 16 ГБ GDDR7 стоит от 900 долларов.