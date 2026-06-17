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MLID: AMD может не выпустить RX 9080 XT с 32 ГБ VRAM из-за высокой цены GDDR7
Компания может ограничиться обновлением существующих продуктов.
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В связи с новыми слухами о предстоящем запуске линейки игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 Super информатор YouTube-канала Moore's Law Is Dead (MLID) в своём свежем видеоролике вновь заговорил о конкурирующих моделях от AMD, в частности о Radeon RX 9080 XT, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: AMD

По словам информатора, Radeon RX 9080 XT, которая могла бы стать ответом на запуск производительных моделей серии GeForce RTX 50 Super, может не выйти вовсе, что связано с высокими ценами на память GDDR7. Ранее сообщалось, что RX 9080 XT может получить 32 ГБ видеопамяти GDDR7.

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Как отмечает MLID, возможно, AMD не захочет терять преимущество в цене за счёт моделей с более дешёвой памятью GDDR6, тогда как видеоадаптеры Nvidia оснащаются чипами GDDR7, стоимость которых выше. В связи с этим более логичным шагом для AMD было бы обновление существующей линейки видеокарт Radeon RX 9000 – компания могла бы увеличить объём видеопамяти GDDR6 и повысить тактовую частоту для конкуренции с существующими и будущими моделями Nvidia.

Издание отмечает, что в настоящее время ценники видеокарт AMD заметно ниже по сравнению с видеоадаптерами Nvidia — например, RX 9070 XT с 16 ГБ GDDR6 предлагается на Amazon за 700 долларов США или даже чуть меньше, тогда как RTX 5070 Ti с 16 ГБ GDDR7 стоит от 900 долларов.

#radeon rx 9080 xt
Источник: notebookcheck.net
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